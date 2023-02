Gasaustritt in Reiheneinfamilienhaus in Mannheim - Feuerwehr im Einsatz

Mannheim. Zu einem Gasaustritt in einem Reiheneinfamilienhaus im Mannheimer Stadtteil Rheinau ist die Feuerwehr am Dienstagmittag alarmiert worden. Nach ersten Angaben der Brandschützer tritt zwischen der Versorgungsleitung und dem Hausanschluss Gas aus und strömt über das Erdreich in das zugehörige Gebäude.

Die Feuerwehr stellt derzeit vor Ort den Brandschutz sicher und sichert den Gefahrenbereich ab. Durch die Polizei wurden die umliegenden Gebäude geräumt. Die betroffenen Personen werden vor Ort betreut. Das Gasleck muss nun freigelegt werden, der Einsatz soll noch rund zwei bis drei Stunden andauern. Näheres ist nicht bekannt.