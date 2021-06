Mannheim. Wegen eines Gasaustritts aus einer defekten Leitung am Donnerstagmittag in der Mannheimer Innenstadt ist der Bereich um die Quadrate T 6 und U 6 seit kurz nach 11 Uhr weiträumig gesperrt. Die Straße müsse für die Reparaturarbeiten an der defekten Leitung voraussichtlich geöffnet werden. Nach ersten Einschätzungen der Polizei werde die Sperrung noch bis in die späten Nachmittagsstunden andauern. Ein Sprecher der Polizei bestätigte, dass keine Gefahr für die Bevölkerung bestehe.

