Gas und Bremse vertauscht - 58-Jährige verursacht Unfall

Mannheim. Eine 58-jährige Frau hat am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr in der Fasanenstraße in Mannheim-Käfertal die Bremse ihres Autos mit dem Gaspedal vertauscht und einen Unfall verursacht. Die Fahrerin wollte in die Obere Riedstraße einfahren, als es durch ein Müllauto zu Verkehrsbehinderungen kam, teilte die Polizei mit. Deshalb legte sie den Rückwärtsgang ein, gab Gas und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kollidierte mit drei am Fahrbahnrand geparkten Autos und beschädigte diese erheblich. Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde die Unfallfahrerin nicht.

