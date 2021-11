Komplettiert werden die in östlichen Stadtteilen erwarteten Bevölkerungseinbußen von der Gartenstadt. Aufgerundet kommt sie wie die Vogelstang auf ein Minus von 2,2, stünde aber ab der zweiten Stelle hinter dem Komma noch schlechter da. In den vergangenen zehn Jahren ist die Einwohnerzahl nahezu kontinuierlich gesunken, Ende 2020 lag sie bei 10 284. Nach einem weiteren leichten Rückgang wird ab 2027 wieder ein geringfügiges Wachstum erwartet. Die Prognose für 2040 liegt bei 10 056 Menschen. Interessant sei, dass sich die Gartenstadt ganz anders entwickle als die stark wachsenden Stadtteile Waldhof-West und -Ost sowie Luzenberg, mit denen sie ja einen Stadtbezirk bilde, heißt es in dem Bericht.

Ein Hauptgrund dürfte die Altersstruktur in der Gartenstadt sein, schon jetzt ist jeder vierte Bewohner 65 Jahre oder älter. Bis 2040 soll der Anteil sogar noch weiter zunehmen. Optimistisch stimmt dagegen, dass die Statistiker trotz der insgesamt sinkenden Einwohnerzahl klare Zuwächse bei den Minderjährigen errechnet haben. Diese fallen anteilig sogar fast so hoch aus wie im städtischen Schnitt.