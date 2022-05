Gartenhütte brennt in Mannheim-Seckenheim - Aktueller Einsatz

Mannheim. In der Kleingartenanlage Heckweg ist eine Gartenhütte in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, sind derzeit Kräfte der Polizei und Feuerwehr dort im Einsatz. Die Gartenhütte ist komplett ausgebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr ist der Brand gelöscht, die Nachlöscharbeiten dauern an. Die Feuerwehr ist mit 6 Fahrzeugen und 21 Kräften vor Ort. Nach jetzigem Stand wurde keine Person verletzt. Während dem Brand explodierte laut Feuerwehr eine Gasflasche, drei weitere Hütten wurden in Mitleidenschaft gezogen.

