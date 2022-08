Gartenhallenbad Neckarau eröffnet am Montag die Mannheimer Hallenbad-Saison

Mannheim. Das Gartenhallenbad in Mannheim-Neckarau öffnet am Montag, 22. August wieder seine Türen. Wie die Stadt Mannheim mitteilt, sollen auch die anderen Hallenbäder im Herbst wieder öffnen, um Schwimmenden die Möglichkeit zu bieten, wetterunabhängig zu baden. Nach einer nur dreiwöchigen Revisionszeit ist das Hallenbad Neckarau das erste, das wieder eröffnet. In der Pause wurde laut Stadt unter anderem das Wasser in den Becken ausgetauscht, die Fugen gereinigt und alle technischen Anlagen überprüft.

Vom 22. August bis zum 10. September genießen Kinder und Jugendliche auch dort freien Eintritt – wie auch während der Sommerferien in alle vier Mannheimer Freibäder. Die Stadt kündigt die Hallenbad-Saison in den anderen Bädern, dem Herschelbad und Hallenbad Waldhof-Ost, dann ab dem 12. September an. Das Hallenbad Vogelstang steht ab dem 20. September wieder für seine Gäste zur Verfügung.