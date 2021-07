Garagenrock und Elektro im Stromwerk

Mannheim. Der Gewerbeverein Neckarstadt-West/Jungbusch lädt gemeinsam mit Next Mannheim und der Agentur Primaprima am Freitag und Samstag, 16. und 17. Juli, zum Stromwerk New Talents Festival ein. Das Konzertwochenende präsentiert talentierte Nachwuchskünstlerinnen und -künstler aus der Region. Einlass ist an beiden Tagen ab 17 Uhr. Das musikalische Programm beginnt ab 18 Uhr und endet jeweils um 23 Uhr. Auf dem Programm stehen Garagenrock, Alternative und elektronische Klänge. Der Eintritt ist kostenlos.

Kultureller Beitrag

Durch das Hygienekonzept auf dem Gelände, das auch während des Nachtmarkts am Stromwerk umgesetzt wird, wird ein negativer Coronatestnachweis nicht benötigt, so die Ankündigung. „Wir freuen uns, einen kulturellen Beitrag in unseren beiden Stadtteilen zu leisten. Wir haben uns bewusst dazu entschieden, mit lokalen Akteuren aus einer Branche zusammenzuarbeiten, die in den letzten Monaten keine Chance hatte, ihren Beruf ausüben zu können”, so Florian Fischer, Vorsitzender des Gewerbevereins, und Markus Sprengler, Vorstandsmitglied des Gewerbevereins und künstlerischer Leiter des Alten Stromwerks. „Es freut uns sehr, dass Next Mannheim das Festival mit der neu erworbenen Trailer-Bühne unterstützen kann“, sagt auch Beril Yilmam-Kohl, Beauftragte für Musik und Popkultur von Next Mannheim.

Die Mannheimer Bürgerstiftung und die Karin und Carl Heinrich Esser Stiftung fördern das Stromwerk New Talents Festival im Rahmen der Unesco City of Music. Für Thorsten Riehle, Geschäftsführer des Capitols, ist die Unterstützung von jungen Bands und Newcomern sehr wichtig: „Damit werden Spenden der Rockt-zu-Hause-Zuschauer, die über ein Jahr lang gestreamte Konzerte aus dem menschenleeren Capitol gesehen haben, in idealer Weise eingesetzt.“