Der Astrazeneca-Impfstoff kämpft gegen ein schlechtes Image. Seit das Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers verimpft wird, halten sich Gerüchte über starke Nebenwirkungen und geringere Wirksamkeit. In einer neuen Folge des Podcast „Leben in Zeiten von Corona“ beruhigt Klaus Cichutek, Präsident des für die Impfkontrolle zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts (PEI): „Das sind ganz normale Impfreaktionen, die wir auch von anderen Impfungen kennen. Sie umfassen vorübergehendes Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Müdigkeit, grippeähnliche Symptome.“ Sie zeigten, dass sich der Körper mit dem Erregerbestandteil im Impfstoff auseinandersetzt, um eine Immunreaktion, vor allen Dingen eine gegen Covid-19 schützende Immunreaktion, hervorzurufen. „Das ist ein gutes Zeichen.“ Auch bei den Vakzinen von Biontech/Pfizer und Moderna könne es Impfreaktionen geben. „Wir wissen von den mRNA-Impfstoffen in den klinischen Prüfungen, dass die stärkeren Reaktionen nach der zweiten Impfung aufgetreten sind.“

Meldung per App gewünscht

Das Paul-Ehrlich-Institut sammelt die Verdachtsfälle und wertet diese aus. Gemeldet werden könnten die Beobachtungen von Ärzten, Apothekern, Herstellern – sowie den geimpften Personen selbst. Das PEI hat dafür eine App entwickelt, Safe-Vac. „Das ist ein Angebot, und da wäre ich dankbar, wenn viele Geimpfte dies wahrnehmen können.“ Jeder, der geimpft worden sei, könne sich über die App registrieren und mögliche Reaktionen mitteilen; die Daten würden direkt an das PEI weitergeleitet und dann im Rahmen einer Beobachtungsstudie ausgewertet. „Man kann aber durchaus auch mitteilen, wenn keine heftigen Reaktionen auftreten.“ Auf die Frage, ob er sich auf seinen Impftermin freue, antwortete der 65-Jährige: „Absolut! Ich halte das für einen großen Vorteil, mit einem kleinen Piks sich vor einer potenziell lebensbedrohlichen Infektionskrankheit schützen zu können.“ sba

