Gang durch Parkmitte

Mannheim. Unter dem Titel „Da wächst was – Neue Parkmitte im Luisenpark“ führen Buga-Geschäftsführer Michael Schnellbach und der Geschäftsführer der Stadtpark Mannheim gGmbH, Joachim Költzsch, am Donnerstag, 19. August, um 18 Uhr, um und über die Baustelle im Luisenpark. Die Führung ist Bestandteil der Experten-Vorträge im Vorfeld der Bundesgartenschau. Die Buga 23 findet auf zwei Ausstellungsflächen statt, die mit einer Seilbahn verbunden sein werden: Während das Spinelli-Gelände im Norden der Stadt geprägt ist durch seine ehemals militärische Nutzung und funktionale, gerade Strukturen, bringt der Luisenpark eher organisch geschwungenen Formen mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neue Erlebnisräume

Interessierte Gäste können sich bei dem Rundgang selbst ein Bild von der gewachsenen Parkanlage machen und erfahren, was hier in der „Neuen Parkmitte“ bis 2023 alles neu entstehen wird. „In der neuen Parkmitte gehen Landschaft und Architektur eine Symbiose ein“, so Joachim Költzsch. Bis zur Buga 23 soll der Luisenpark zum Beispiel um neue Erlebnisräume wie eine moderne Unterwasserwelt und eine begehbare Freiflugvoliere erweitert und zu einem ganzjährig nutzbaren Allwetterpark weiterentwickelt werden.

Bei dem Rundgang können die Besucherinnen und Besucher einen Blick hinter die Kulissen werfen. Aufgrund der pandemischen Lage ist eine Teilnahme an der Baustellenführung nur mit einer Voranmeldung über buga2023@mannheim.de möglich.