Gästebetrieb und unerlaubtes Glücksspiel: Polizei schließt Wettbüro in der Innenstadt

Mannheim. Die Mannheimer Polizei hat einem Wettbüro in der Innenstadt den Weiterbetrieb untersagt. In der Nacht zu Montag war einer Streife das Wettbüro in den G-Quadraten aufgefallen, weil dort entgegen der Corona-Verordnung Gäste verweilten und Wetten abgegeben haben sollen, teilte die Polizei mit. Zudem wurden drei Geldspielgeräte sichergestellt, die illegal betrieben worden seien. Die Automaten sowie das darin enthaltene Münzgeld wurden in Verwahrung genommen.

Der Betreiber der Wettannahmestelle muss sich nun nicht nur wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Verordnung verantworten, die Polizei nahm auch Ermittlungen wegen der unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels auf.