Gärtner geben Tipps zum Advent

Beim Kauf von Adventskränzen, Christbaum und Weihnachtsschmuck auf Klimawandel und Nachhaltigkeit achten – wie das geht, kann man am Donnerstag, 25. November erfahren. Ab 18 Uhr bietet die Bundesgartenschau in ihrer Reihe „Buga 2023-Plattform“ dazu eine Online-Veranstaltung mit dem Titel „Gärtnern im Klimawandel. Winter-Edition“ an.

Weil sich die Bundesgartenschau den Leitthemen Klima, Umwelt, Energie und Nahrung verpflichtet hat und besonders nachhaltig sein will, möchte das Gärtnerteam Praxistipps für nachhaltigen, floralen und grünen Winter- und Weihnachtsschmuck geben. Gast ist zudem die „Slow Flower“-Expertin Anne Oberwalleney. In dieser Bewegung haben sich Flowerfarmer, Floristen und Blumengärtner in einem Kollektiv zusammengesetzt, die sich für den Einsatz von Schnittblumen aus der Region einsetzen, die frei von Pestiziden und Giften sind. Ziel der „Slow Flower“-Bewegung ist ein nachhaltig transparent kommunizierter Schnittblumenanbau.

Online-Veranstaltung

Anne Oberwalleney will bei der Veranstaltung Hintergrundinformationen zu der relativ jungen Bewegung geben. Sie und Patrick Putzig, Ingenieur für Landschaftsarchitektur bei der Bundesgartenschau, versprechen zudem praktische Tipps, wie man aus jahreszeitlichen Schätzen der Natur schöne winterliche Dekorationen zusammenstellt. Putzig erklärt darüber hinaus, was in Hinblick auf Saisonalität und Nachhaltigkeit in den Gärtnerischen Ausstellungen im Rahmen der Bundesgartenschau Mannheim 2023 beachtet und umgesetzt wird.

Aufgrund der Corona-Lage wird die Veranstaltung nur als Live-Stream stattfinden; abrufbar entweder auf der Internetseite www.buga23.de oder auf Facebook. pwr

