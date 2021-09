Gähnende Leere hier, Warteschlange da: Impressionen aus Mannheimer Wahllokalen

Mannheim. Merkwürdig ist das ja schon: Gähnende Leere im Wahlbüro 01512, nichts los im Wahlbüro 01513, kaum jemand in Wahlbüro 01515 – aber vor Wahlbüro 01514 eine Warteschlange mindestens doppelt so lang wie beim Bäcker morgens um 9. Und die Warteschlange wächst, verteilt sich über das ganze Geschoss des Schulgebäudes, verlängert sich die Treppe hinab.

Woran liegt das? Sind die Menschen im Wahlbezirk des Raums 01514 politisch verantwortungsbewusster und gehen überdurchschnittlich zahlreich zur Wahl? Haben alle anderen Briefwahl gemacht? Oder sind die 01514er allesamt Langschläfer und gehen deshalb erst jetzt wählen? Stehen in diesem Wahlbezirk mehr Mehrfamilienhäuser mit entsprechend mehr Wählerinnen und Wählern, während in den anderen Wahlbezirken nur Einfamilienhäuser mit vereinsamten Alleinstehenden stehen? Oder arbeiten die Wahlhelfer und Wahlhelferinnen im Raum 01514 langsamer? (Nein, wird die eigene Erfahrung erheblich später antworten). Brauchen die Menschen, die im Raum 01514 wählen, länger für ihre Stimmabgabe? Haben alle ihre Kugelschreiber vergessen und sind keine Stifte mehr verfügbar? (Stimmt auch nicht, bestätigt die eigene Wahrnehmung erheblich später).

Woran liegt das also, dass die Warteschlange für Wahlbüro 01514 immer länger wird und kaum noch jemand weiß, wo er sich hintanstellen muss? Und warum kommt kein Bäcker vorbei und verkauft Brezel? Warum schenkt niemand Kaffee aus und serviert dazu Croissants? Wieso wird kein Mittagstisch angeboten? Und überhaupt: Wird meine Stimme dann mindestens doppelt gewichtet, weil mein staatsbürgerlicher Einsatz drastisch höher ist als derjenige in den Wahlbüros 01512, 01513 und 01515?

„Hallo, Sie sind dran!“, ruft da jemand, und am eigenen Beispiel tut sich ein weiterer Verdacht auf: Im Wahlbüro 01514 wählen die gedankenverlorenen, in sich versunkenen und sich in Fragen verstrickenden Menschen, die darüber ganz vergessen, rechtzeitig vorzurücken ... Scheint aber auch nicht zu stimmen oder klingt zumindest nicht überzeugend. Dann bleibt wohl nur eine Erklärung: Im Wahlbüro 01514 wählen diejenigen, die unaufhörlich mit den Wahlhelferinnen, Wahlhelfern und den weiter Wartenden quasseln. Aber an mir liegt das nicht, nein, nein.

Wallstadt: So viele Menschen wie wochentags unterwegs

Der ganz große Andrang ist es zwar noch nicht - aber für Sonntagmorgen um kurz vor 9.30 Uhr ist im Wahllokal in der Wallstadtschule doch schon einiges los. Schilder weisen auf die Maskenpflicht hin, der Spender mit Desinfektionsmittel ist voll. Die Helfer sind sehr aufmerksam, sagen den Bürgerinnen und Bürgern, in welchen Raum sie jeweils müssen. Vor dem Wahlraum steht ein weiterer Helfer mit Maske, der darauf achtet, dass nicht mehr als zwei Wähler gleichzeitig im Zimmer sind. Es dauert nur ein paar Minuten, dann ist die Stimmabgabe erledigt an diesem Sonntagvormittag.

Später am Vormittag sind in Wallstadt - traditionell der Mannheimer Vorort mit der höchsten Wahlbeteiligung - im Ortskern auf den Straßen Richtung Wallstadtschule so viele Menschen unterwegs wie an einem Wochentag. Nach Ende der Gottesdienste und vor dem Mittagessen - bildet sich vor dem Wahllokal sogar eine Warteschlange, die sich über den gesamten Schulhof erstreckt.

Feudenheim: Gegen 14 Uhr knapp 50 Prozent Wahbeteiligung

Vor den vier Wahllokalen im Feudenheim-Gymnasium haben sich am frühen Nachmittag kleine Schlangen gebildet. In der kürzesten stehen zwei, in der längsten etwa zehn Personen. Drinnen geht es dann recht zügig. An der Tafel steht mit Kreide die bisherige Wahlbeteiligung geschrieben: 49,9 Prozent, das ist der Wert von 14 Uhr. Da seien die acht Prozent Briefwähler, die es gebe, schon mit eingerechnet, heißt es. (mit imo/pwr/sma)