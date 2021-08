Mannheim. Eine Fußgängerin ist am späten Montagabend beim Überqueren der Kunststraße in Höhe Kaiserring leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, trat die 18-Jährige bei rot auf die Straße. Ein Autofahrer fuhr an der für ihn gerade auf grün gesprungenen Ampel los und erfasste die junge Frau. Die Fußgängerin erlitt einen Schock und eine Prellung im Bereich des Kopfes. Sie wurde in einer Klinik erstversorgt.

