Fußgänger verletzt sich bei Unfall mit E-Scooter-Fahrer

Mannheim. Ein 57 Jahre alter Fußgänger hat sich in Mannheim bei einem Unfall mit einem E-Scooter-Fahrer leicht verletzt. Der Geschädigte stürzte nach dem Zusammenstoß am Montagmittag in der Schwetzingerstadt und zog sich dabei seine Verletzungen zu, teilte die Polizei am Dienstag mit. Auf dem E-Scooter, der auf dem Gehweg in der Seckenheimer Straße auf Höhe der Einmündung Bachstraße unterwegs war, sollen sich zwei junge Männer befunden haben. Nach einem verbalen Streit mit dem 57-Jährigen setzten sie ihre Fahrt fort.

Die beiden Beschuldigten sollen laut Polizei zwischen 18 und 22 Jahre alt und ungefähr 1,80 Meter groß sein. Weiter wurden sie mit dunklen Haaren und Bart beschrieben. Einer der Männer trug eine blau-weiß-rote Jacke und hatte ein Paket unter den Arm geklemmt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/174-3310 entgegen.