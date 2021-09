Fußgänger und Radfahrer in Neckarstadt angefahren - Verursacher flüchten jeweils

Mannheim. Bei zwei Verkehrsunfällen in Mannheim sind jeweils ein Fußgänger und ein Fahrradfahrer von Autos angefahren und verletzt worden. In beiden Fällen flüchteten die Verursacher, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Fußgänger war am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr in der Stockhornstraße in der Neckarstadt-West von einem unbekanntem Autofahrer, der in Richtung Mittelstraße unterwegs war, erfasst worden. Der 29 Jahre alte Geschädigte war zum Unfallzeitpunkt gerade dabei, die Straße zu überqueren. Der Autofahrer habe nach dem Zusammenstoß zwar kurz angehalten, anschließend jedoch wieder beschleunigt und sich von der Unfallstelle entfernt. Er soll laut eines Zeugen in einem weißen Pkw mit ausländischem Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Der 29-Jährige zog sich Prellungen am Unterschenkel sowie am Knie zu und wurde zu in ein Krankenhaus eingeliefert.

Bereits am Montagmittag gegen 12 Uhr war der Radfahrer von einem Auto erfasst worden. Der 20-Jährige war auf dem Radweg der Waldhofstraße in der Neckarstadt in Richtung Luzenberg unterwegs, als er mit einem abbiegenden Pkw kollidierte. Der Geschädigte schleuderte anschließend über die Motorhaube und stürzte. „Nach Aussage des Radfahrers stiegen nach dem Zusammenstoß drei bis vier Personen aus und redeten auf diesen ein“, berichtete die Polizei. Der 20-Jährige habe jedoch unter Schock gestanden und war nicht im Stande zu antworten. Die Personen seien anschließend wieder in das Fahrzeug eingestiegen und hätten ihren Weg fortgesetzt. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er erlitt Schürfwunden an Knie und Händen.

Die Polizei sucht in beiden Fällen nach Zeugen. Hinweise nimmt die Behörde unter den Telefonnummern 0621/3301-0 und 0621/174-4222 entgegen.