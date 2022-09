Fußgänger nach Zusammenstoß mit Straßenbahn in Mannheim gesucht

Mannheim. Die Polizei in Mannheim sucht nach einem Fußgänger, der am Samstagabend in Höhe der Abendakademie mit einer Straßenbahn zusammengestoßen ist. Nach Angaben der Polizei soll der Unbekannte ohne Vorsicht auf die Gleise getreten und dabei von einer zu diesem Zeitpunkt langsam fahrenden Bahn der Linie 5 erfasst worden sein. Trotz Notbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden.

Der Fußgänger wurde zu Boden geschleudert und wurde dabei offenbar nicht unerheblich verletzt. Trotzdem stand er auf und entfernte sich vom Unfallort. Der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock. Ein Sachschaden entstand nicht. Die Polizei sucht nun nach dem Unfallbeteiligten. Dieser oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/12580 zu melden.