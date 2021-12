Fußgänger läuft vor Straßenbahn - Rollstuhlfahrerin bei Vollbremsung verletzt

Mannheim. Eine 57 Jahre alte Rollstuhlfahrerin hat sich bei einer Gefahrenbremsung einer Straßenbahn in Mannheim verletzt. Sie fiel samt Rollstuhl zu Boden und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, teilte die Polizei am Montag mit. Auslöser der Notbremsung war ein unaufmerksamer Fußgänger. Er hatte unmittelbar vor der herannahenden Bahn die Gleise zwischen Wasserturm und Hauptbahnhof gequert. Der unbekannte Verursacher flüchtete anschließend.

Der Unfall hatte sich nach Polizeiangaben bereits am Dienstag, 7. Dezember, gegen 15.25 Uhr ereignet. Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/174-4222 bei der Polizei.