Fußgänger in Mannheim von Straßenbahn erfasst

Mannheim. Ein Fußgänger ist am Mittwochmorgen, kurz vor 8.30 Uhr, in Mannheim von einer Straßenbahn erfasst worden. Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Haltestelle Universität in der Otto-Selz-Straße. Der Mann war dabei, die Gleise zu überqueren und wurde schwer verletzt. Er wurde umgehend in eine Klinik gebracht.

Die genaue Unfallursache ist noch nicht bekannt, die Ermittlungen der Polizei laufen. Die Straßenbahn stehe derzeit noch still, so ein Sprecher der Polizei. Nach Angaben der RNV kann der Abschnitt Berliner Platz – Universität aktuell nicht befahren werden. Die Linien L4, L4A und L9 werden über die Haltestelle Ludwigshafen Rathaus umgeleitet. Die L7 ab Berliner Platz fährt über Luitpoldhafen, Berliner Platz und Ludwigshafen Rathaus nach Mannheim und zurück. Autofahrende müssten laut Polizei nicht mit Einschränkungen rechnen.