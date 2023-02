Fußgänger in Mannheim mit Pkw am Bein erfasst und weitergefahren

Mannheim. In Mannheim ist eine Fußgängerin am Samstag von einem Pkw am Bein erfasst worden. Wie die Polizei mitteilte, überquerte ein 45-jähriger Passant die Fahrbahn von F3 nach E3 und wurde von einem 65-jährigen VW-Fahrer, welcher zeitgleich abbog, gegen 1320 Uhr am Bein getroffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Verursacher sprach noch kurz den Geschädigten an, wobei dieser darauf von der Unfallstelle flüchtete. Der Unfallverursacher konnte im Rahmen der weiteren Ermittlungen angetroffen werden. Dadurch muss sich dieser nun einer Strafanzeige stellen und sich hinsichtlich des Verkehrsdeliktes verantworten.