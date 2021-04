Funck wird Vize-Vorsitzende

Die kommissarische CDU-Kreisvorsitzende Katharina Funck übernimmt auch ein Amt in der achtköpfigen Gemeinderatsfraktion und wird dort stellvertretende Vorsitzende. Das entschied die Fraktion am Montagabend in ihrer Sitzung. Funck wird damit Nachfolgerin von Nikolas Löbel. Fraktionschef bleibt Claudius Kranz, Martina Herrdegen Schatzmeisterin. Gegenkandidaten für die drei Positionen habe es nicht gegeben, sagte Kranz. Die Entscheidungen seien aber nicht einstimmig gefallen. Die Wahlen hätten turnusgemäß ohnehin auf dem Programm gestanden, durch Löbels Ausscheiden sei aber eine Neubesetzung nötig geworden.

Claudius Kranz bleibt Vorsitzender der CDU-Fraktion. © CDU

Betreuung und Digitalisierung

Seit Kranz 2017 Vorsitzender geworden sei, habe sich die CDU-Fraktion nicht nur um die Entwicklung Mannheims als Wirtschaftsstandort, sondern auch um das Thema Familienfreundlichkeit gekümmert, heißt es in einer Mitteilung der Fraktion. „Ich freue mich nun, in einem Team mit Katharina Funck und Martina Herrdegen diese Themen weiter voranbringen zu können“, wird Kranz zitiert. Beide seien wie er Eltern, die wüssten, wo es in Mannheim Handlungsbedarfe gebe. Er nennt etwa Betreuungsangebote, aber auch die Digitalisierung in Schulen.

Gleich am Tag nach der Wahl gab es allerdings auch schon Kritik an der Personalie Funck – von Stadtrat Egon Jüttner, der nach eigenen Angaben wegen der Corona-Lage nicht zu der Präsenzsitzung der Fraktion kommen wollte, vor der aber alle einen Test machen mussten. Er lehne Funck als stellvertretende Fraktionschefin ab, so Jüttner. Sie sei „eine 150-prozentige Löbelianerin“ und stehe nicht für einen Neuanfang.

Änderungen in Ausschüssen

Als Stadtrat rückt für Löbel Alfried Wieczorek, der frühere Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen, in die Fraktion nach. Oberbürgermeister Peter Kurz verpflichtet ihn am Donnerstag im Gemeinderat auf sein Amt. Dies bringt laut Kranz auch Veränderungen in der Besetzung der Gemeinderatsausschüsse. Wieczorek wird die Fraktion im Kulturausschuss sowie im Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Soziales vertreten. Stadtrat Thomas Hornung geht in den Hauptausschuss.

Wieczorek kommt in die Fraktion einer Partei, in der es durch die Vorgänge um Nikolas Löbel aktuell viel Wirbel gibt. „Ich bin da, um Ruhe reinzubringen“, sagt er. „Ich habe freundschaftliche Kontakte zu den anderen Parteien, und dabei wird es bleiben. Meine Aufgabe ist es, eine sachliche Arbeit im Kulturbereich und im Bereich Wirtschaft, Arbeit und Soziales zu machen.“