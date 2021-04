Fulst-Blei kritisiert Besetzung

Bei der Nominierung von Vertretern für den Aufsichtsrat der MVV Energie sollen die Fraktionen im Gemeinderat auf Stadträte aus ihren Reihen zurückgreifen. Das fordert der Mannheimer SPD-Kreisvorsitzende Stefan Fulst-Blei (Bild). „Ich halte es für zentral, dass unter Wahrung fachlicher Kompetenz Mitglieder des Gemeinderates in dem Gremium vertreten sind“, sagte Fulst-Blei, der früher selbst Mitglied des MVV-Aufsichtsrates war.

© picture alliance/dpa

Der SPD-Kreischef reagierte damit auf einen Artikel in dieser Zeitung. Wie berichtet, gibt es innerhalb des CDU-Kreisverbandes derzeit Streit, weil die Fraktion der Christdemokraten im Gemeinderat vergangenes Jahr Tatjana Ratzel für den Aufsichtsrat des Energieversorgers nominiert hatte. Sie ist nicht Teil der Fraktion und außerdem die Frau des früheren CDU-Stadtrates Steffen Ratzel, der davor Mitglied des MVV-Aufsichtsrates war. Auch für die Grünen sitzt mit der Steuerberaterin Barbara Hoffmann eine externe Vertreterin im Gremium, die nicht Mitglied der Fraktion ist. Die SPD hat dagegen ihren Fraktionschef Thorsten Riehle entsandt.

Der Stadt Mannheim gehört die Mehrheit der Aktien bei der MVV Energie, entsprechend stark ist sie auch im Aufsichtsrat des Unternehmens vertreten. So dürfen die drei großen Fraktionen im Gemeinderat jeweils einen Vertreter nominieren, die dann vom gesamten Gemeinderat gewählt werden müssen. Über die Besetzung des Aufsichtsrates entscheidet am Ende die MVV-Hauptversammlung.

Abführung an die Stadtkasse

Fulst-Blei sagt, er selbst habe als Aufsichtsratsmitglied Entscheidungen „immer vor dem Hintergrund einer engen Anbindung an die SPD-Gemeinderatsfraktion und damit an die Diskussion im Gemeinderat vollzogen“. Auch in der Nachbetrachtung sei diese Anbindung „sehr wichtig für die weitere Entwicklung unserer Stadt“ gewesen, „etwa wenn es um Arbeitsplätze oder Klimaschutz geht“. Der SPD-Kreischef nennt aber auch einen finanziellen Grund, warum die Fraktionen Stadträte in das MVV-Gremium entsenden sollen. Denn die Stadträte fallen unter die Landesverordnung über Nebentätigkeiten. Die besagt, dass ein Stadtrat von seinen Einkünften aus Aufsichtsratsbezügen alles, was 6100 Euro jährlich übersteigt, an die Stadt abführen muss. Das Mandat im MVV-Aufsichtsrat ist mit rund 20 000 Euro pro Jahr vergütet. Durch die Benennung von Nicht-Gemeinderatsmitgliedern, so argumentiert Fulst-Blei, gingen der Stadt Mannheim jährlich fünfstellige Beträge verloren. Bei zwei „externen“ Aufsichtsratsmitgliedern, so seine Rechnung, handle es sich um rund 28 000 Euro pro Jahr.

Spenden an Parteien

Gleichzeitig fließe laut Fulst-Blei – über Spenden der externen Aufsichtsratsmitglieder an ihre Parteien – diesen Parteien deutlich mehr Geld zu als dies zum Beispiel aktuell bei der SPD der Fall sei. Die Grünen hatten erklärt, ihre Vertreterin spende 35 Prozent ihrer Vergütung an den Kreisverband. Das seien rund 7000 Euro, so Fulst-Blei. Blieben nur 6100 Euro und nähme man davon 35 Prozent, käme man auf eine Spendensumme von rund 2135 Euro. SPD-Fraktionschef Riehle führt nach eigenen Angaben 1830 Euro pro Jahr an die SPD ab. „Die grüne Partei hat damit einen Vorteil von circa 5000 Euro pro Jahr, auf die Legislatur 25 000 Euro“, kritisiert Fulst-Blei. „Gleiches gilt möglicherweise für die CDU. Dies sollte meines Erachtens durchaus kritisch diskutiert werden.“