Fulst-Blei erneut Vize

Der Mannheimer Abgeordnete Stefan Fulst-Blei (Bild) ist erneut zu einem der vier stellvertretenden Vorsitzenden seiner Fraktion im Stuttgarter Landtag gewählt worden. Das teilte die Fraktion mit. Der 52-Jährige war bereits in der vergangenen Wahlperiode einer der Vertreter von Fraktionschef Andreas Stoch. Die SPD ist mit 19 Abgeordneten (16 Männer, drei Frauen) die drittstärkste Kraft im neuen Landtag.

„Ich freue mich über die Bestätigung, das ist auch eine Anerkennung meiner Arbeit“, sagte Fulst-Blei, zu dessen Schwerpunkten Bildungs- und Wirtschaftspolitik gehören. Der studierte Berufsschullehrer und SPD-Kreisvorsitzende hatte zwar im Mannheimer Norden das Direktmandat verpasst, aber landesweit das beste Ergebnis eines SPD-Kandidaten geholt. In den Blick auf die künftige politische Arbeit mischt sich bei Fulst-Blei auch Enttäuschung darüber, dass es mit einer grün-rot-gelben Koalition im Land nichts geworden ist. „Wir haben uns jetzt fünf Jahre konzeptionell aufgestellt“, so Fulst-Blei. „Jetzt hätten wir schon Lust gehabt, diese Konzepte auch umzusetzen. Aber das geht eben nur mit Regierungsbeteiligung.“ Gerade bei der Digitalisierung sieht der SPD-Politiker noch einiges zu tun. Es sei nicht damit getan, Tablets an Schulen zu liefern. Auch die Lehrer müssten für das digitale Lernen weitergebildet werden.

Bei der von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) angekündigten Haushaltskonsolidierung befürchtet er, dass bei der Bildung gespart werden könnte. Dagegen kündigt Fulst-Blei „massiven Widerstand" an.