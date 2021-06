Für Mannheim in den Bundestag: Kodula Kovac

Seit vergangenem November wusste Kordula Kovac, dass sie dran ist, wenn irgendetwas passiert. Und dann ist etwas passiert, nämlich Nikolas Löbel. Der verhedderte sich in unsägliche Maskendeals und andere Ungereimtheiten und musste am 8. März seinen Rücktritt als CDU-Bundestagsabgeordneter erklären. „Das habe ich im Radio gehört, und dann ist mir doch kurz das Herz stehen geblieben“, erzählt die 63-Jährige. Denn das bedeutet: Sie ist ab diesem Zeitpunkt Mitglied des Deutschen Bundestages, zuständig für den Wahlkreis Mannheim - auch, wenn sie offiziell noch vereidigt werden muss. Das geschieht Mitte März in Stuttgart.

Kovac steht auf der Landesliste der baden-württembergischen CDU. Bei der Bundestagswahl vor vier Jahren reichte das nicht für ein Abgeordnetenmandat, da alle CDU-Plätze im Südwesten als Direktmandate in den Wahlkreisen geholt wurden. Trotzdem spielen die Listenplätze noch eine Rolle, nämlich als Nachrücker-Reservoir, wenn ein Politiker ausscheidet. So wie Löbel. Kovac freut sich an jenem Montag, ins Hohe Haus nach Berlin zurück zu kehren, dorthin, wo sie schon zwischen 2013 und 2017 als Abgeordnete saß. „Aber nicht unter diesen Umständen, die waren nicht gerade glücklich.“

Kovac ist schon seit Jahrzehnten in der CDU, angefangen hat sie in der Jungen Union (JU) im Sauerland. Dort kommt sie ursprünglich her. So wie Friedrich Merz, mit dem sie im selben Bezirksverband der JU war. „Wir kennen uns gut. Inhaltlich haben wir uns in unterschiedliche Richtungen entwickelt, aber die CDU ist ja auch eine Volkspartei, da gibt es verschiedene Ströme.“

Später zieht sie in den Schwarzwald. Ihr Mann, ein studierter Bergbauingenieur, mit dem sie seit 34 Jahren verheiratet ist und zwei inzwischen erwachsene Kinder hat, wird Manager eines Bergbaubetriebs, der Grube Clara in Oberwolfach. Kovac engagiert sich ehrenamtlich, unter anderem in der Caritas, ein Jahrzehnt lang gehört sie dem Kreistag der Ortenau an, seit zwei Jahrzehnten sitzt sie im Gemeinderat ihrer Wahlheimat Wolfach. Gerne wäre sie auch wieder bei der Bundestagswahl jetzt im Herbst angetreten. Aber sie scheitert bei der Vorauswahl für die Listenplätze. „Die entscheidet ein jüngerer Parteikollege für sich“, erzählt Kovac. Sie ist enttäuscht, aber so sei nun einmal das Spiel: einer verliert, einer gewinnt.

Immerhin, bis Ende September darf sie noch einmal „anpacken“ - wie sie ihre Arbeit als Politikerin definiert. Dass es in Mannheim nach der Löbel-Affäre viel gibt, was angepackt werden muss, weiß sie. „Das hat die CDU tief getroffen, umso bemerkenswerter finde ich es, wie schnell sich alle aufgerappelt haben und nach vorne blicken.“ Sie wolle die Partei so gut es gehe unterstützen. Der Spagat, den sie dabei machen muss, ist groß. Zu Hause ist sie im Schwarzwald, für die Sitzungswochen fährt sie nach Berlin. Dazwischen liegt Mannheim. Mit ihrem Mann sei sie einmal dort gewesen, ein Kennenlern-Besuch, mit Oberbürgermeister Peter Kurz hat sie gesprochen und sich natürlich mit den Mannheimer Parteikollegen getroffen. Ende Mai dann ein erster Termin, ein Austausch mit der Jüdischen Gemeinde Mannheim. „Viel mehr war coronabedingt bislang ja nicht möglich.“ So hofft sie, dass sich demnächst weitere Gelegenheiten für offizielle Besuche ergeben. Ein Termin für alle Interessierte ist jetzt am Donnerstag: Da lädt die 63-Jährige zu einer Bürgersprechstunde per Videokonferenz ein. Als Wahlkreisabgeordnete darf sie außerdem noch für eines ihrer Herzensangelegenheiten werben - das „Parlamentarische Patenschafts-Programm“, ein Stipendium, das der Deutsche Bundestag jedes Jahr an Schüler und junge Berufstätige vergibt. In jedem Wahlkreis kann sich jemand für einen einjährigen Aufenthalt in den USA bewerben - so auch in Mannheim. „Es ist wichtig, andere Länder kennen zu lernen, möglichst schon in jungen Jahren. Davon profitiert derjenige, der geht, aber auch Familie, Freunde, die ganze Schule, wenn er dann zurückkehrt.“