Für Leni ist Olaf der Star

Die zwei chinesischen Reporter wollen auch ein Foto von sich und dem Kanzlerkandidaten. Die Pressesprecherin ist leicht irritiert, Olaf Scholz lässt es geduldig über sich ergehen, weitere Fan-Fotos auch, ein Personenschützer bedient die Handys, manch einer, der sich geduldig in den Pulk vor den Absperrgittern einreiht, hat sein Parteibuch mitgebracht, Scholz soll es signieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Er hat einen langen Tag hinter sich. Am Morgen ist der SPD-Politiker, der noch Finanzminister in einer noch großen Koalition ist, von einem Treffen mit EU-Kollegen in Slowenien zurückgekehrt, danach Wahlkampf, erst in Worms, dann in Mannheim, am späten Abend geht es zurück nach Berlin. Wie die Chinesen vom Sender Phoenix New Media will auch ein Schweizer Fernseh-Team wissen, ob hier der künftige Kanzler von Deutschland spricht. „Ich bleibe auf dem Boden“, sagt Scholz. Die Umfragen seien ganz nett, meinte er zuvor während seiner Wahlkampfrede, die bis zu 1000 Interessierte auf dem Alten Meßplatz verfolgen. Wenn man ihn als Kanzler wolle, komme man an einem Trick aber nicht vorbei. „Man muss das Kreuz bei der SPD machen.“ Laut Umfragen ist Scholz der beliebteste der drei Kandidaten – auch unter nicht SPD-Wählern. Zurzeit. So betont der Politiker: „Ich werbe bis zum letzten Tag um die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger.“

Solidarität und Zusammenhalt

„Olaf“ und Olaf: Der SPD-Kanzlerkandidat bekam von der neunjährigen Leni eine Plüschfigur, die heißt wie er. © Stefanie Ball

Scholz’ erstes Thema an diesem Abend ist aber nicht die Wahl in zwei Wochen, sondern die Coronakrise. Er freue sich, dass viele Menschen geimpft seien, aber noch reicht es nicht. „Mein Appell: Tut es! Es schützt uns selbst, und es schützt alle anderen, überzeugt die anderen, sagt es Freunden, sagt es am Stammtisch, sagt es bei der Arbeit.“ Alle Zumutungen seien klein gegenüber dem, was bereits war. Aber: „Wir müssen weiter vorsichtig sein.“ Es dürfe keinen neuen Lockdown geben. „Die Schulen müssen im Präsenzunterricht stattfinden können.“

Dann kommt der Kanzlerkandidat zu dem, was er als Kanzler in Berlin machen will – oder auch nicht machen will: Zum Beispiel Steuern senken. „Steuersenkungen für Spitzenverdiener sind unfinanzierbar, völlig aus der Zeit gefallen“, betont der Bundesfinanzminister und erinnert an den Schuldenberg, der durch Maßnahmen zur Bewältigung der Coronakrise weiter gewachsen sei. Fürchten müsse sich davor aber niemand. „Wir werden das schaffen.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Solidarität und Zusammenhalt, das macht der 63-Jährige in den nächsten 40 Minuten klar, müssten in den kommenden Jahren ganz oben auf der Agenda stehen. Damit das gelinge, gebe er drei Garantien ab: Keine Kinderarmut, dafür eine neue Grundsicherung, die das verhindere. Kein Anstieg der Mieten, dafür Neubau von 400 000 Wohnungen jährlich. Keine Anhebung des Renteneintrittsalters. Das Publikum applaudiert, es sind klassische SPD-Themen, mit denen Scholz punktet.

Hinter ihm auf der Bühne steht auch Isabel Cademartori, die 33-jährige Wirtschaftspädagogin kandidiert für die Mannheimer SPD für den Bundestag; der letzte Sozialdemokrat, der das Direktmandat holen konnte, ehe die CDU dies drei Mal hintereinander für sich reklamierte, ist Lothar Mark. Er sitzt vor der Bühne auf einer der Bänke. Cademartori hatte vor Scholz’ Ankunft von ihrer morgendlichen Wahlkampftour berichtet. „Ich war bei drei Infoständen, viele Menschen haben mir erzählt, dass sie schon gewählt hätten, und zwar die SPD, das ist ein tolles Gefühl, das wir lange schon so nicht mehr hatten.“ Menschen aller Parteien hätten Vertrauen „in Olaf“. Der fährt fort, seine Kanzlerschaft zu skizzieren. So wolle er sich neben den drei Garantien für Rente, Wohnungsbau und Kinderarmut um „zwei große gesellschaftliche Herausforderungen“ kümmern. Das eine sei die Anerkennung der beruflichen Leistung.

Zuschauer stellen Fragen

„Beifall während der Coronakrise für die Coronahelden, die Lebensmittelverkäuferin, den Paketboten, die Krankenpflegerin, die den Laden am Laufen gehalten haben, war schön, Beifall nach der Coronakrise wäre noch viel besser“, meint Scholz. Der Kanzlerkandidat verspricht Mindestlöhne und mehr Aufstiegschancen für Kinder aus bildungsfernen Schichten. Zweite Herausforderung: der Klimawandel, das Thema, das zum Standardrepertoire jedes Politikers geworden ist. Scholz mahnt: „Wir müssen sofort beginnen, damit es gut ausgeht.“

Im Anschluss dürfen Zuschauer Fragen stellen, Demian (10) und Tamara (8) wollen wissen, was er denn für sie tun wolle, und Scholz wiederholt das, was er zuvor schon zum Thema Kinderarmut gesagt hat. Eine junge Frau sorgt sich um das Bafög, hier verspricht der Kandidat weitere Reformen, die bisherigen seien „zu zaghaft“ gewesen, so dass nur wenige junge Menschen überhaupt Unterstützung beantragten. Jemand schlägt vor, den Kohleausstieg, der 2038 komplett vollzogen sein soll, vorzuziehen, doch Scholz entgegnet: „Wir werden schon Mühe haben, das Datum nicht zu reißen.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Gabriele Bollack sorgt sich um die Mieten (Scholz: „Werden für bezahlbaren Wohnraum sorgen“), Moritz Kaltwasser hat Fragen zur Geldwäsche (Scholz: „Das Thema hört nie auf“), Ali Salih Dizen berichtet von Diskriminierungserfahrungen gegen Ausländer (Scholz: „Haben es nicht geschafft, hier Lösungen umzusetzen“). Es recken sich mehrere Hände, doch der Politiker muss zum Flughafen. Die neunjährige Leni schafft es noch, „Olaf“ ihr Geschenk zu überreichen, einen Plüsch-Schneemann gleichen Namens aus dem Disney-Film „Die Eiskönigin“. Dort galt Olaf als der heimliche Star.

Info: Bilder unter www.mannheimer-morgen.de