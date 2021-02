Rund 2000 Kinder in Deutschland erhalten laut Childhood Cancer International (CCI) jährlich die Diagnose Krebs. CCI setzt sich dafür ein, dass alle krebskranken Kinder, unabhängig vom Wohnort, Zugang zu ausreichender Behandlung bekommen. In Deutschland ist CCI durch den Dachverband „Deutsche Leukämie-Forschungshilfe – Aktion für krebskranke Kinder“ (DLFH) beziehungsweise durch dessen Kinderkrebsstiftung vertreten. Vor 20 Jahren hat die Internationale Vereinigung der Elternorganisationen den Internationalen Kinderkrebstag am 15. Februar ausgerufen, um auf das Schicksal krebskranker Kinder aufmerksam machen.

AdUnit urban-intext1

In Mannheim kümmert sich der Ortsverband der Deutschen Leukämie-Forschungshilfe seit 41 Jahren um betroffene Kinder und ihre Angehörigen. Der Verein ist auch Anlaufstelle für Familien aus der gesamten Region. Familien, die für die Behandlung weite Strecken zurücklegen müssen, kommen im Elternhaus des Vereins unter. Auch in der Uniklinik kümmern sich ehrenamtliche und angestellte Helfer um die Patienten sowie ihre Angehörigen – mit Musik- und Kunsttherapie, Besuchen eines Clowns oder Ausflügen zu Spielen der Adler. Der Verein stellt auch Fördermittel für die Forschung bereit – Kinder sollen die Chance haben gesund zu werden. red/stp