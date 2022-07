Für junge Forscher

Wie funktioniert das Gehirn? Wie findet eine Fledermaus in völliger Dunkelheit ihre Beute? Oder wie sahen versteinerte Lebewesen früher aus? Spannende Mitmach-Stationen wecken in der aktuellen Schau „Unsichtbare Welten“ in den Reiss-Engelhorn-Museen die Neugierde und den Entdeckergeist von jungen Menschen. Hier werden Kinder selbst zu Forscherinnen und Forschern. Sie entdecken Dinge, die man mit bloßen Augen nicht sehen kann – in der Natur, in den Weiten des Weltalls oder in ihrem eigenen Körper. In den Sommerferien laden die Reiss-Engelhorn-Museen nun zu einem besonderen Abenteuer ein: Passend zur Schau werden zweitägige Workshops angeboten. Diese stehen unter dem Motto „Foto, Farbe & Physik“. Die Mädchen und Jungen erkunden die Mitmach-Ausstellung und holen sich hier Anregungen. Sie schießen eigene Fotos und gestalten mit UV-Farbe und ein wenig Magie einzigartige Kunstwerke.

Kinder zwischen neun und elf Jahren können den Workshop am Dienstag und Mittwoch, 23. und 24. August, oder am Donnerstag und Freitag, 25. und 26. August, buchen. Ältere Kinder zwischen 12 und 14 Jahren werden am Samstag und Sonntag, 6. und 7. September, oder am Montag und Dienstag, 8. und 9. September kreativ. Die Workshops dauern jeweils von 9.30 bis 13 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro. Anmeldung unter 0621-293.3771 oder rem.buchungen@mannheim.de. red

Blick in die Ausstellung „Unsichtbare Welten“. © Maria Schumann/REM