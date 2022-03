Für ein „Flammendes Herz“ Schrott im Hafen gesammelt

Das war wohl eine harte Nuss, die es da zu knacken galt. Liegen normalerweise zwei oder drei Leserinnen bei „Erkennen Sie Mannheim?“ daneben, waren es dieses Mal gleich sechs. Und die Hälfte zeigte sich sicher, dass es sich um eine Häuserzeile im Bereich Waldhofstraße/Zeppelinstraße in der Neckarstadt handle. Eine Teilnehmerin glaubte, die Carl-Benz-/Ecke Melchiorstraße zu erkennen, ebenfalls im Herzogenried. Zwei weitere Tipps: die Meerwiesenstraße auf dem Lindenhof und der Kapuzinerplatz in N 4.

Folge 193 unserer Rätsel-Serie „Erkennen Sie Mannheim?" erscheint am 6. April. Die Auflösung zu Folge 193 folgt am 15. April. Alle Serienteile unter www.mannheimer-morgen.de/erkennen-siemannheim.

Letzterer war schon relativ nah dran: Wer von N 4 einen Kilometer im Zickzack Richtung Norden läuft, kommt zum gesuchten Ort – der Häuserzeile in J 3. Auf Anhieb identifizierten sie immerhin 16 Rätselfreunde. Zum Beispiel Jürgen J. Ams. Er ist nicht nur gegenüber in J 2, 15b aufgewachsen und hat dort bis 1988 gelebt. Sondern „an gleicher Stelle hat mein Großvater am 1. August 1900 die ,erste Mannheimer Brezelfabrik Joseph Ams’ gegründet, die bis 1991 dort ihren Stammsitz hatte“. Woran sich Ute Beres noch lebhaft erinnern kann, denn dort „konnte jedermann warme Brezeln direkt vom Fließband kaufen – begeisternd für mich und für viele andere Mannheimer“.

Einer ganzen Reihe von Leserinnen und Lesern ist aber vor allem eine kleine Bäckerei (auf dem historischen Bild ganz rechts in der Häuserzeile) in Erinnerung geblieben. „Mein Schulweg verlief genau dort, und ich musste mir auf dem Weg bei dem Bäcker auf der Ecke immer eine Schneckennudel kaufen, was ich aber meist nicht tat, sondern für andere Süßigkeiten ausgab“, erinnert sich Manfred Syrer.

Peter Krieger hat in seinen ersten zehn Lebensjahren in der hier zu sehenden Zeile im Haus 6 im vierten Stock gewohnt. Er schreibt ebenfalls über die Bäckerei: „Dort konnte man für 20 Pfennig eine frische Brezel direkt aus dem Laugebad holen – wenn man sich getraut hat.“ Und die Familie von Franz Ebersmann hat sich dort „immer unsere Blechkuchen backen lassen“.

Auch Reinhard Siegel war Ende der 1950er/Anfang der 1960er Jahre Stammkunde und arbeitete hart dafür, um sein Lieblingsgebäck zu bekommen: Alle zwei Monate kaufte er dort ein „Flammendes Herz“ – für 50 Pfennig. „Das Geld habe ich beim Schrott ,sammeln’ im Neckarhafen zusammenbekommen, mühselige Arbeit, immer samstags, weil niemand mehr da war. Und dann die Schlepperei. Aber das ,Flammende Herz’ war die Mühe wert.“

Blaue Rabattmarken im Heft

Stichwort Einzelhandel: An den Konsum, zu sehen links auf dem historischen Foto, erinnern sich einige lebhaft. Wolfgang Wette ordnet das Geschäft historisch ein: „Konsum-Läden verkauften Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs wie zum Beispiel Wasch- und Putzmittel. Die Konsumgenossenschaft bot ihren Mitgliedern somit günstige Einkaufsmöglichkeiten mit Waren aus teilweise eigener Produktion“, erklärt er. Und weiter: „Ermöglicht wurde dies durch die Großeinkaufsgesellschaft Deutscher Consumvereine (GEG). Im Industriehafen steht noch ein imposantes Gebäude mit dem ,GEG’-Logo, meines Wissens befand sich dort eine Mühle und Nudelfabrik. In den 1960er Jahren firmierte man dann bis Mitte der neunziger Jahre als ,co op’.“

Ulrike Bahr-Götz hat an den Konsum zwar „keine aktive Erinnerung mehr. Aber ich glaube, dass es dort die blauen Rabattmärkchen gab, die meine Oma fleißig gesammelt und in ein Heft eingeklebt hat.“ Das bestätigt Manfred Hexamer, der dort in den 1950er/1960er Jahren Kunde war: „Wenn das Heft voll war, konnte man zum Gegenwert von 1,50 DM dafür in dem Geschäft einkaufen“, berichtet er.

Und kann eine weitere Frage von Ulrike Bahr-Götz beantworten. Sie hat sich nämlich gefragt, ob die schönen großen Platanen, die heute dort stehen, „die kleinen Bäumchen sind, die auf dem alten Foto zu sehen sind“. So ist es, weiß Hexamer. Sie seien „mit den Jahren kräftig gewachsen – und spenden im Sommer kühlenden Schatten“.

Er hat aber nicht nur gute Erinnerungen. Sein Vater hatte in H 4 eine Schuhmacherei. Aber etwa Mitte der 1970er Jahre „wurden sechs (!!!!!) vollständige Quadrate (H 4, H 5, H 6, J 4a, J 4 Spielplatz und J 5) abgerissen, weil sie dem Neubau vom ZI weichen mussten.“ Der Vater musste deshalb „mit 61 Jahren seine Werkstatt aufgeben und wollte nicht noch einmal neu beginnen. Er ist knapp drei Jahre später, an einem gebrochenen Herzen, verstorben. Er dachte immer, dass er so lange arbeiten kann, bis ihm der Schuster- Hammer aus der Hand fällt.“

Wie ein Abenteuerspielplatz

Schöne Kindheitserinnerungen hat Norbert Ruf, der im Mai 1950 als Siebenjähriger mit seiner Mutter vom Waldhof nach J 3 zog. „Ringsherum waren noch große Baulücken, in welchen wir gespielt haben – teils gefährlich.“ Etliche Jahre später aber hielt die Familie den Rauch und die Gerüche einer Gaststätte im Erdgeschoss nicht mehr aus. Deshalb: Umzug auf den Lindenhof.

Manfred Syrer blickt gerne auf die 1950er Jahre in J 3 zurück, „wo sich alle Kinder der umliegenden Häuser trafen. Dort konnte man zu dieser Zeit noch ungestört spielen. Wir malten mit ,mitgenommener’ Kreide von der Schule große Schnecken mit Feldern auf den Asphalt, die dann mit einem Bein ,hickelnd’ begangen werden mussten.“ Im Winter, „wenn aus den Pfützen Rutschbahnen geworden waren, hatten wir trotz Verbot auf denen ,geklinnert’ und ließen uns das heimische ,Schänne’, auch wenn die Sohle vom Schuh hing, egal sein!“ Sein Fazit: „Schäh war die Zeit …“