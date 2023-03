Für die Frauen in sozialen Berufen - ver.di ruft zum Warnstreik in Mannheim auf

Mannheim. Anlässlich des internationalen Frauentages hat die Gewerkschaft ver.di zum Warnstreik im Mannheimer Sozial- und Erziehungsdienst am Mittwoch, 8. März aufgerufen. Kitas, Grundschulbetreuung und das Jugendamt sind laut Gewerkschaft betroffen. Um 13.30 Uhr gibt es eine Kundgebung auf dem Alten Messplatz.

Neben Mannheim werden weitere größere Streiks und Aktionen in Stuttgart, Freiburg, Karlsruhe und Heilbronn erwartet.

Seit 1911 fordern Frauen am 8. März gleiche Rechte und Gleichstellung in der Gesellschaft ein. Berufe im Sozial- und Erziehungsdienst, in der Verwaltung, Pflege und den Kliniken werden heute immer noch überwiegend von Frauen getragen. ver.di möchte deshalb bei den Warnstreiks am Mittwoch die Frauen in den Mittelpunkt stellen.

„Frauen leisten den Löwenanteil der bezahlten und unbezahlten Care-Arbeit. Immer noch sind sie diejenigen, die die Hauptlast der Familienarbeit tragen. Und weil Frauen in der Regel immer weniger verdienen als Männer, sind es nach wie vor sie, die die Arbeitszeit reduzieren, um Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen. Sprich: sie arbeiten doppelt und verdienen die Hälfte. Die Inflation hat ihren Teilzeitgehältern den Rest gegeben. Diese Tarifrunde ist auch die Tarifrunde der Frauen.“, meint Hanna Binder, stellvertretende ver.di Landesbezirksleiterin.

Tarifverhandlungen

ver.di fordert für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen eine Anhebung der Einkommen um 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Laut dem Statistischen Landesamt sind in Baden-Württembergs Kommunen rund 236.000 Tarifbeschäftigte. 67 Prozent davon sind Frauen.

Außerdem sollen Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte um 200 Euro monatlich angehoben werden. Das Ergebnis soll später zeit- und wirkungsgleich auf Beamtinnen und Beamte, Richter und Richterinnen, Soldatinnen und Soldaten sowie Versorgungsempfänger übertragen werden. Die dritte und letzte Verhandlungsrunde werde voraussichtlich vom 27. bis 29. März laufen.

Auswirkungen sollen die bundesweiten Verhandlungen unter anderem auch auf den Verlauf der Tarifrunde von rund 10.000 Beschäftigten bei der Agentur für Arbeit und über 3.000 Beschäftigten bei der Deutschen Rentenversicherung im Land haben.

Aktion zum internationalen Frauentag

Die ver.di Frauen Baden-Württemberg laden gemeinsam mit dem DGB Baden-Württemberg am Mittwoch zum dritten digitalen internationalen Frauentag um 14.00 Uhr ein. Das virtuelle Programm von über zwei Stunden wird auf YouTube gestreamt. Themen sind: epd – Neue Berechnung / Barbara Stiegler, Eine Frage der Macht – Arbeitszeitverkürzung / Teresa Bücker, KI / Meike Zehlike, Iranische Frauen, Input „Die unsichtbaren Frauen“ / Susanne Heidenreich, Musik von Maybebop.