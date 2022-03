Für den Klimaschutz: Mannheim macht zur Earth Hour das Licht aus

Mannheim. Unter dem Motto „Für einen friedlichen und lebendigen Planeten“ setzen Privatpersonen, Städte und Unternehmen weltweit ein Zeichen für mehr Klimaschutz. Auch die Stadt Mannheim beteiligt sich nach eigenen Angaben am 26. März erneut an der Earth Hour – der Stunde der Erde – und schaltet an vielen öffentlichen Gebäuden, Sehenswürdigkeiten und Geschäften in der Innenstadt von 20.30 bis 21.30 Uhr die Beleuchtung aus. In diesem Jahr nutzt die Klimaschutzagentur Mannheim das weltweite Event, um auf das Voranschreiten des Klimawandels mithilfe der Klimagrafik „Warming Stripes“ aufmerksam zu machen.

„Mit den Warming Stripes wird die historische Entwicklung anschaulich gemacht und es wird schnell deutlich, dass sich der Klimawandel beschleunigt hat - auch in Baden-Württemberg. Deshalb müssen wir auch vor Ort agieren und die so dringend notwendige Transformation organisieren. Die Earth Hour erinnert uns daran und sie erinnert uns auch daran, dass Klimaschutz und aktuell die Reduktion der Abhängigkeit von Kohle, Öl und Gas im Kleinen anfängt und dass wir alle gemeinsam gefordert sind, wenn es um Nachhaltigkeit geht“, erklärt Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz.

Nach Angaben der Stadt Mannheim werden auch in diesem Jahr dann wieder viele Lichter im Mannheimer Stadtzentrum ausgeschaltet. Folgende Institutionen und Unternehmen in Mannheim unterstützen unter anderem die Earth Hour: Abendakademie und Volkshochschule GmbH, Bundesgartenschau Mannheim 2023 gGmbH, Capitol Mannheim, Engelhorn, m:con, Nationaltheater Mannheim, Planetarium Mannheim gGmbH und die Reiss-Engelhorn Museen Mannheim.

Das Mannheimer Energieunternehmen MVV schaltet zudem neben der Beleuchtung des Wasserturms, des Marktplatzbrunnens und des Alten Rathauses auch das Licht der LED-Wände am MVV-Hochhaus aus.

