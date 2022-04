Für Autos gesperrt

In der Mannheimer Innenstadt ist eine weitere Straße nur noch Radfahrenden vorbehalten. Wie die Stadt am Freitag mitteilt, ist die Marktstraße zwischen den Quadraten E1 und E2 nun eine Fahrradstraße. Die Umgestaltung erfolgte im Rahmen des Verkehrsversuchs unter dem Konzept „Neue Wege - mehr erleben in der City“. Bei der Fahrradstraße handelt es sich um einen Teilabschnitt der Marktstraße mit einer Länge von rund 50 Metern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die neue Fahrradstraße in der Marktstraße unterbindet die Durchfahrt für Kraftfahrzeuge über die verlängerten Planken und sorgt damit für Verkehrsberuhigung im Herzen der Innenstadt sowie für eine verbesserte Querung für Radfahrende zwischen Kurpfalzbrücke und Schloss“, so Bürgermeister Ralf Eisenhauer, der der für Stadtentwicklung und Verkehrsplanung zuständig ist.

Rote Farbe als Fahrtbelag

Für die Umwidmung des Teilbereichs der Marktstraße in eine Fahrradstraße wurden zunächst die Markierungen im Kreuzungsbereich Fressgasse / Marktstraße entfernt, die vorher die Abbiegerspur von der Fressgasse in die Marktstraße gekennzeichnet haben. Eine neue Verkehrsinsel dient als Fahrbahnverengung und leitet in die Fahrradstraße ein. Signifikant für die Fahrradstraße wurden die Einmündungen mit roter Farbe als Fahrtbelag gekennzeichnet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Eine Fahrradstraße ist eine ausdrücklich für Radfahrende vorgesehene Straße. Andere Fahrzeuge dürfen die Straße nur benutzen, wenn ein Zusatzschild das erlaubt. Die Marktstraße ist die einzige Mannheimer Fahrradstraße, in der das nicht der Fall ist. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 Stundenkilometer. tbö