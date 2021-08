Fünfjähriger von Hund gebissen - leichte Verletzungen im Gesicht

Mannheim. Ein Hund hat am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr einen Fünfjährigen auf dem Freizeitgelände des „Alter“ in der Dammstraße in Mannheim gebissen. Wieso der Mischlingsrüde nach dem Jungen schnappte, ist derzeit noch unklar, teilte die Polizei mit. Das Kind erlitt leichte Kratz- und Bissspuren im Gesicht. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde er in Begleitung seiner Mutter, die bei dem Vorfall dabei war, vorsorglich in eine nahe gelegene Klinik gebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zu den Umständen des Angriffs geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/714970 bei der Polizeihundeführerstaffel zu melden.