Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen in Mannheim

Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall in Mannheim mit vier beteiligten Fahrzeugen am Dienstagabend sind fünf Personen leicht verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage am späten Abend mitteilte, wurden die Verletzten in Kliniken gebracht. Bei dem Auffahrunfall in der Siebenbürger Straße auf Höhe der Theodor-Storm-Straße gegen 17.40 Uhr war ein 54-jähriger Fahrer eines Transporters aus noch ungeklärter Ursache von seiner Fahrspur abgekommen. Dabei fuhr er auf einen auf der Linksabbiegerspur verkehrsbedingt wartenden Kleinbus auf. Dieser wurde auf zwei weitere Fahrzeuge aufgeschoben.

Alle Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Drei der in den Unfall verwickelten Autos wiesen einen Totalschaden auf. Beim vierten Fahrzeug sei ein geschätzter Schaden von rund 5000 Euro entstanden, informierte der Polizeisprecher.

Wegen des Unfalls waren im Stadtteil Wallstadt die K9751 von Feudenheim in Richtung Ladenburg sowie die Siebenbürger Straße zeitweise gesperrt. Die Polizei regelte den Verkehr. Weil Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Fahrbahn gereinigt werden. Trotz der Unfallaufnahme und der Arbeiten vor Ort enstanden keine schwerwiegenden Verkehrsbehinderungen.