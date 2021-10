Fünf Todesfälle an einem Tag gemeldet

Gleich fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus meldete das Mannheimer Gesundheitsamt am Mittwoch – so viele wie lange nicht. Mehr als ein Todesfall wurde zuletzt Ende Mai mitgeteilt, eine ähnliche Häufung – nämlich vier – waren es Mitte April.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei den Verstorbenen handelt es sich laut Stadt um eine über 90 Jahre alte Frau, eine über 80 Jahre alte Frau und einen über 80 Jahre alten Mann, die in einer Mannheimer Pflegeeinrichtung starben. Eine über 90 Jahre alte Frau und eine über 80 Jahre alte Frau sind in einem Mannheimer Krankenhaus verstorben. Insgesamt hat es damit in Mannheim seit Beginn der Pandemie 321 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Auch die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen bleibt auf hohem Niveau: 90 waren es am Mittwoch. Insgesamt sind es in der Stadt bereits 20 506 Corona-Fälle. Die Sieben-Tage Inzidenz steigt weiter: 149,8 weist das Landesgesundheitsamt in Stuttgart für Mannheim aus.

Unterdessen informiert die Stadt über ihre Impfkarte. Dort kann gefiltert werden nach Arztpraxen, die impfen, dem Impfpunkt im Uniklinikum – jeweils mit vorheriger Terminvereinbarung – sowie nach den Impf-Aktionen ohne Termin im Impfbus beziehungsweise bei den Vor-Ort-Impfungen. Die Termine von diesem Freitag, 29. Oktober, bis zum 7. November stehen bereits fest:

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

29. Oktober, 14 bis 18 Uhr: Schönau, Kerschensteiner Gemeinschaftsschule (Impfbus).

30. Oktober, 12 bis 17 Uhr: Seckenheim, Schloss (Impfbus), sowie Rheinau, Quartiersmanagement.

31. Oktober, 14 bis 16.30 Uhr: SAP Arena, Heimspiel der Adler Mannheim (Impfbus).

1. November, 12 bis 18 Uhr: Neckarstadt-West, Bürgerhaus.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

2. November, 12 bis 18 Uhr: Waldhof, Gemeinschaftszentrum.

3. November, 12 bis 18 Uhr: Vogelstang, Bürgerservice (Trausaal), sowie SAP Arena, Heimspiel der Adler Mannheim (Impfbus 16 bis 19.30 Uhr).

4. November, 12 bis 18 Uhr: Stadthaus N 1, Raum Toulon, sowie Schnelltestzentrum Fardelystraße 1.

5. November, 12 bis 18 Uhr: Marktplatz (Impfbus).

6. November, 12 bis 18 Uhr: Jungbusch, Quartiersplatz (Impfbus).

7. November, 11 bis 14 Uhr: SAP Arena, Heimspiel der Adler Mannheim (Impfbus).

Info: www.gis-mannheim.de/ impfkarte