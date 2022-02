Fünf Mannheimer Alternativen zu traditionellen Fasnachts-Veranstaltungen

03

In Friedrichsfeld und Seckenheim fällt die Fasnacht nicht aus - sie wird einfach in den Frühsommer verschoben. „Zabbe“ (Seckenheim) und „Schlabbdewel“ (Friedrichsfeld) planen am 18. Juni, am letzten Samstag in den Pfingstferien, auf dem Schützengelände in Seckenheim eine Open-Air-Veranstaltung unter dem Motto „Corona kann uns mal“.