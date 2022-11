Fünf Autos beschädigt

Eine Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Autos beschäftigt die Polizei in Käfertal: Unbekannte machten sich demnach zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen in der Straße Regenbogen an vier Fahrzeugen zu schaffen. An drei Autos wurden laut Polizei jeweils die Scheibenwischer abgebrochen. Bei dem vierten demolierten die Täter den Tankdeckel, traten einen Außenspiegel ab und beschädigten die Beifahrertür. Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 3000 Euro. In der Keltenstraße kam es zwischen Samstag- und Montagnachmittag zu einem weiteren Vorfall. Hier beschädigten der oder die Täter an einem geparkten VW neben dem Außenspiegel auch die Windschutzscheibe. Der Schaden am Wagen summiert sich auf rund 4000 Euro. Hinweise in allen Fällen nimmt die Polizei unter Telefon 0621/7184 90 entgegen. pol/agö

