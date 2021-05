Fünf Autos beschädigt

Bei insgesamt fünf geparkten Autos sind in der Nacht auf Donnerstag die Seitenscheiben eingeschlagen worden. Laut Polizeiangaben war ein unbekannter Täter gegen 3 Uhr in der Karlsruher Straße unterwegs und machte sich an den Fahrzeugen zu schaffen. Aufgescheucht durch einen aufmerksamen Anwohner flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Ob aus den Fahrzeugen etwas entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Der Täter wird von Zeugen wie folgt beschrieben: Er ist etwa 1,80 Meter groß, schlank, er war schwarz gekleidet und trug einen Kapuzenpulli. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Rufnummer 0621/83 39 70 zu melden. abo/pol