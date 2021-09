Führungen zu Ägypten

Parallel zur spektakulären Tutanchamun-Sonderausstellung, die derzeit in den Reiss-Engellhorn-Museen im Zeughaus in C 5 zu Gast ist, zeigt das Haus ja im Museum Weltkulturen in D 5 seine eigene Dauerausstellung „Ägypten – Land der Unsterblichkeit“. Kuratorin Gabriele Pieke bietet dort nun zwei besondere Führungen an. An diesem Mittwoch dreht sich um 14.30 Uhr alles um Götter, Gräber und Gelehrte. Pieke ist selbst regelmäßig für Ausgrabungen in Ägypten. Sie gehört einem internationalen Team an, das das prächtige Grab des Sennefer in Theben untersucht. Eine originalgetreue Inszenierung der Sargkammer ist ein Höhepunkt der Mannheimer Ägypten-Ausstellung. In der Mittagspause zu Besuch bei Amun, Osiris, Anubis und Re – der weit verzweigten Götterwelt der alten Ägypter spürt eine halbstündige Führung am Donnerstag, 23. September, um 12.30 Uhr nach. Für die Mittagsführung ist keine Anmeldung erforderlich, aber für die Führung am Mittwoch unter Telefon 0621/293 37 71 oder rem.buchungen@mannheim.de. pwr

