Führungen in der Mittagspause

Kultur in der Mittagspause – das bieten ab sofort die Reiss-Engelhorn-Museen. Einmal im Monat laden Kuratorinnen und Kuratoren zu einer kurzweiligen Führung durch die jeweils von ihnen betreuten Ausstellungen ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die erste Führung startet am Donnerstag, 22. Juli, um 12.30 Uhr. Gabriele Pieke entführt ins Alte Ägypten. Im Mittelpunkt steht das Alltagsleben an den Ufern des Nils. Die Expertin widmet sich wichtigen Aspekten wie den Arbeitsbedingungen, der Ernährung und der Schrift. Treffpunkt ist an der Kasse im Museum Weltkulturen D 5. Die Teilnahmegebühr beträgt inklusive Eintritt 7,50 Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Auch im August ist die Mittagsführung in der Ägypten-Ausstellung zu Gast. Am 19. August dreht sich alles um altägyptische Jenseitsvorstellungen und den Wunsch nach unendlichem Leben. pwr