Führungen auf Spinelli

Ab dem 5. März bietet die Bundesgartenschau-Gesellschaft wieder regelmäßig an Samstagen ab 11 Uhr Termine für Führungen über das Spinelli-Gelände an. Die beiden möglichen Termine im März, der 5. und der 19. März, sind aber bereits ausgebucht. Bereits anmelden kann man sich schon jetzt für den 2., den 16. und den 30. April

Auf dem Areal der ehemaligen Kaserne zwischen Feudenheim und Käfertal, wo ab 14. April 2023 die Bundesgartenschau stattfindet, hat sich zuletzt enorm viel getan. Das sieht man gut als Spaziergänger entlang des Zauns und auch vom Aussichtsturm im Bürgerpark. Die Rosen sind gepflanzt, ein großer Teil der Zukunftsbäume gesetzt. Noch mehr sieht man aber beim geführten Rundgang mit Mitarbeitern der Bundesgartenschau über das Gelände rund um die U-Halle, die erläutern, was sich hinter den Bauzäunen tut und wie der Stand der Planungen und der Bauarbeiten zur Bundesgartenschau ist. Wegen der Corona-Pandemie waren seit Herbst keine Führungen mehr angeboten worden. Nun sind wieder Termine an Samstagen, „und wenn die Tage wieder länger werden, bieten wir auch Führungen abends unter der Woche an“, kündigt Michael Schnellbach, Geschäftsführer der Bundesgartenschau Mannheim 2023, an. Die Führungen dauern etwa 75 Minuten. Festes Schuhwerk ist erforderlich. Teilnehmen kann man kostenlos, aber nur nach der 3G-Regel. Eine Anmeldung ist aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl nötig und über die Internetseite www.buga23.de möglich. pwr

