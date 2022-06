Führung durch Fuchs-Ausstellung

Gemeinsam mit dem „Mannheimer Morgen“ hat der Mannheimer Ehrenbürger, Unternehmer und Maler Manfred Fuchs eine Ausstellung zugunsten des „Hilfsvereins Mannheimer Morgen e.V.“ und dessen Aktion „Wir wollen helfen“ ins Leben gerufen. In der Mannheimer Prince House Gallery werden aktuell mehr als 30 Werke aus der jüngeren Schaffensphase von Fuchs präsentiert. Für Inhaber der Morgencard Premium und BA-Card Premium gibt es nun einen exklusiven Abend in der Ausstellung – am Mittwoch, 29. Juni, um 18 Uhr.

Bei freiem Eintritt können sie die Ausstellung gemeinsam mit Manfred Fuchs und „MM“-Kulturchef Stefan M. Dettlinger besuchen. Es gibt eine Führung von Johann Schulz-Sobez durch die Ausstellung sowie ein kleines Catering. Eine Anmeldung ist ausschließlich per E- Mail an meinmorgen@mamo.de mit Angabe der Premium-Kartennummer möglich.

In der Ausstellung „Licht – Farbe – Erlebnisse. Bilder 2021 und 2022” stellt Manfred Fuchs einen weiteren Corpus seines neuesten Schaffens vor. Es sind Werke aus diesem und dem vergangenen Jahr, begleitet von einigen Bildern aus den Jahren 2018 bis 2020. Die Zusammenstellung der Werke besteht aus groß- und mittelformatigen Malereien sowie Plakat-Collagen. Präsentiert werden seine Arbeiten zusammen mit Skulpturen des Bildhauers Lars Zech.

Die Werke von Manfred Fuchs werden in der Ausstellung von rund 20 Kleinformaten begleitet, die einen Einblick in die Arbeitsweise des Künstlers geben. Diese zumeist skizzenhaften Kompositionen nehmen den Betrachter mit auf Manfred Fuchs’ Reisen, bei welchen er seine Skizzen und Studien anfertigt. Es sind schnell verarbeitete Eindrücke und Impressionen, die mit leichter Hand in wenigen Minuten etwas Wesentliches einzufangen versuchen. red