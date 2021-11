Führerscheinantrag nun auch digital

Mannheim. Ab sofort können Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mannheim ihren Führerschein von zuhause aus beantragen. Dies teilt die Stadt mit. Baden-Württemberg nutzt hierfür als erstes Bundesland in Deutschland den in Hessen entwickelten digitalen Führerscheinantrag. Die Stadt Mannheim setze dies als erste Kommune in Baden-Württemberg um, so die Stadtverwaltung weiter.

Die für den digitalen Antrag benötigten Nachweise wie das biometrische Lichtbild, die Unterschrift, den Sehtest und die Erste-Hilfe-Bescheinigung können nun im Verlauf des Antragsprozesses digital hochgeladen werden. Eine Besonderheit stellt hierbei die sogenannte Selfie-Funktion dar, mit der das biometrische Lichtbild ganz einfach über die Kamera des Smartphones erstellt werden kann. Die Biometrie werde dabei durch eine spezielle Software der Bundesdruckerei sichergestellt, was Zeit und Kosten spare.

Ziel: Digitales ausbauen

Zudem könne der Antrag sowohl in Deutsch als auch in Englisch angezeigt werden. Weitere Antragsmöglichkeiten wie das Begleitete Fahren ab 17, den Führerscheinumtausch, die Erweiterung einer bestehenden Fahrerlaubnis sowie den Internationalen Führerschein sollen perspektivisch auch angeboten werden.

Die Nachnutzung der digitalen Verwaltungsleistung durch die Stadt Mannheim erfolgt nach dem EfA-Prinzip („Einer für Alle“). Hierbei wird eine digitale Lösung zentral von einem Bundesland für die gesamte Republik entwickelt und betrieben. Der Online-Antrag wird anschließend anderen Ländern und Kommunen zur Nachnutzung bereitgestellt. „,Einer für Alle’ setzt die Idee des Teilens und Nutzbarmachens für andere um“, betont Oberbürgermeister Peter Kurz. „Mannheim arbeitet als Vorreiter, wovon alle andere Kommunen profitieren können. Historisch passt es natürlich gut, den ersten digitalen Führerscheinantrag hier einzuführen, nachdem für Carl-Benz der erste Führerschein der Welt in Mannheim ausgestellt wurde.“

Der digitale Führerscheinantrag ist Teil des Ziels von Bund, Ländern und Kommunen, alle wesentlichen Behördengänge bis Ende 2022 auch digital zu ermöglichen.