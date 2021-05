Führerschein gefälscht

Ein 24-jähriger ist am Samstagabend in der Innenstadt mit seinem Mercedes in „Poser-Manier“ unterwegs gewesen, einen Führerschein hat der Mann laut Polizei nicht. Er war einer Polizeistreife kurz nach 19 Uhr aufgefallen, als er mit seinem Wagen mit laut aufheulendem Motor und überhöhter Geschwindigkeit vom Friedrichsplatz kommend über den Kaiserring in die Straße zwischen P 7 und Q 7 eingebogen war.

Ermittlungen laufen

Die Beamten folgten dem Mercedes und kontrollierten den Fahrer. Dabei stellten sie fest, dass ihm der Führerschein entzogen worden war. Der mittlerweile in der Schweiz wohnhafte Deutsche konnte allerdings einen schweizerischen Führerschein vorweisen – der erwies sich jedoch nach eingehender Überprüfung als Fälschung. Gegen den 24-Jährigen ermitteln die Beamten nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung. Er selbst durfte nicht weiterfahren, den Mercedes musste eine Person mit Führerschein wegfahren. Nachdem der 24-Jährige Geld als Sicherheitsleistung hinterlegt hatte, wurde er wieder entlassen. scho/pol