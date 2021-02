Die Lage bleibt angespannt, nach wie vor suchen Hunderte Eltern einen Kita- oder Krippenplatz. Dass die Not groß ist, geht aus den Quartalszahlen hervor, die der städtische Kita-Koordinator Andrew Ballan-tyne am Donnerstag dem Bildungsausschuss nannte – der ausführliche schriftliche Bericht liegt noch nicht vor. Demnach gelten, Stand 1. Januar, 602 Kinder über drei Jahren als unversorgt – auch wenn dem rein rechnerisch noch 259 freie Plätze gegenüberstehen. Die Zahl liegt geringfügig höher als im Oktober, als 594 Kinder betroffen waren. Im Krippenbereich klafft ebenfalls eine Lücke von 407 Plätzen.

Auch wenn die Situation dramatisch klingt – und ist: Der Stadtelternbeirat (STEB), die Vertretung der Eltern in städtischen Betreuungseinrichtungen, blickte zum Jahreswechsel ein wenig zuversichtlicher in die Zukunft als noch Anfang 2020. Es gebe durchaus „Optimismus, was den Ausbau angeht – auch wenn das ein paar Jahre dauern wird“, sagte Sprecherin Alice van Scoter vor ein paar Wochen.

Im Stadtteil fehlen 150 Plätze

Zu dieser Einschätzung kommt der STEB nicht zuletzt, weil Bildungsbürgermeister Dirk Grunert einige strukturelle Änderungen eingeleitet hat. Er rief einen „Lenkungsausschuss“ ins Leben, der die Verwaltungsabläufe verbessern soll und sich zum ersten Mal am 10. Dezember 2020 getroffen hat. Hauptziel: Bis zum Ende des Jahres möchte die Stadt „Ausbaukonzeptionen für alle Stadtteile“ erarbeiten.

Das erste Ergebnis lag jetzt im Bildungsausschuss auf dem Tisch: die Konzeption für den Stadtteil Wallstadt. Dort stehen derzeit vier Kinderbetreuungseinrichtungen der beiden Kirchen, der Stadt und des Wespinstifts zur Verfügung. Sie können den Bedarf bei Weitem nicht abdecken. Laut Verwaltung sind bei den unter Dreijährigen bis zu 50 und bei den über Dreijährigen bis zu 100 Plätze zusätzlich erforderlich.

Insgesamt 15 potenzielle Standorte für Betreuungseinrichtungen prüfte die Verwaltung in Wallstadt, fünf davon gelten als „grundsätzlich geeignet“ und wurden näher untersucht. Übrig blieben der ehemalige Festplatz an der Amorbacher Straße, der derzeitige Standort der Freiwilligen Feuerwehr – der perspektivisch aufgegeben werden soll – und eine Grünfläche in städtischem Eigentum am Mudauer Ring. Dort sei allerdings „ein erheblicher Eingriff in den Grünbestand erforderlich“.

Die Verwaltung favorisiert deshalb die „zeitnahe Entwicklung“ des ehemaligen Festplatzes und ergänzend den derzeitigen Feuerwehr-Standort. Das weitere Vorantreiben dieser Pläne billigte der Bildungsausschuss einstimmig, auch der Bezirksbeirat stimmte dem zu. Am 11. März trifft der Ausschuss für Umwelt und Technik die finale Entscheidung, ob diese Variante angenommen und umgesetzt werden soll – womit zu rechnen ist.

Auf dem 5200 Quadratmeter großen früheren Festplatz, der zurzeit primär als Abstellfläche für Wohnmobile genutzt wird, soll eine siebengruppige Einrichtung mit drei Krippen- und vier Kitagruppen entstehen – insgesamt 110 Plätze. Allerdings muss zunächst der Bebauungsplan geändert werden, er sieht bisher Wohnbaufläche vor. Allein diese Änderung könnte ein Jahr in Anspruch nehmen.

Auf dem bisherigen Feuerwehrgelände sollen „längerfristig“ weitere 30 Plätze entstehen. Das Gelände gehört zwar der Stadt, das Kitaprojekt wird aber noch dauern. Erst muss ein Neubau für die Feuerwehr realisiert werden. Der Rest (zehn Plätze für unter Dreijährige) solle über Tagespflege abgedeckt werden.

Die nächste Konzeption ist fast fertig, der Bildungsausschuss wird sich in seiner Sitzung am 25. März damit beschäftigen und über die Optionen für Waldhof, Gartenstadt und Luzenberg beraten. Dabei wird es unter anderem um das Gelände der ehemaligen Theodor-Heuss-Schule im Grenzgebiet zwischen Waldhof und Käfertal gehen, wo nach Auffassung der Stadt eine dreigruppige Einrichtung möglich ist.