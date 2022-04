Frontalzusammenstoß zwischen Lkw und Sprinter - eine Person schwer verletzt

Mannheim. Bei einem Frontalzusammenstoß im Kreuzungsbereich der Diffenestraße / Otto-Hahn-Straße in Mannheim ist eine Person schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben wurde die Person in ein Krankenhaus gebracht. Zu der Kollision zwischen einem Sprinter und einem Lkw kam es am Montagabend gegen 18.20 Uhr. Die genaue Unfallursache sei derzeit noch nicht bekannt, ebenso wenig Angaben zu der verletzten Person.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Während der Unfallaufnahme war die Otto-Hahn-Straße gesperrt. © Priebe

Derzeit befinden sich Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr vor Ort. Die Unfallaufnahme läuft.