Fronleichnam und Prozession

Aufmärsche, Prozessionen und Umzüge sind immer programmatische Demonstrationen – gerade Fronleichnam mit seiner Prozession lief in der Zeit des Kulturkampfes unter Bismarck (dessen Denkmal bis heute auf dem gleichnamigen Platz steht) zu Höchstformen auf: „Wohl tobet um die Mauern der Sturm in wilder Wut. Das Haus wird’s überdauern, auf festem Grund es ruht“, so heißt es in der ursprünglichen Fassung jenes kämpferischen Kirchenliedes „Ein Haus voll Glorie schauet“ aus der Feder von Joseph Mohr von 1875, bei dem nur dessen erste Strophe die verbale Abrüstung zu Recht überlebt hat.

Während der NS-Diktatur konnten die Fronleichnamsprozessionen – wahrlich nicht überall! – ein deutlicher Ausdruck gegen das sein, was mit brennender Sorge und steigendem Befremden nicht gutzuheißen war und nie eine Alternative für Deutschland sein darf. Erneut leistete jenes Lied oppositionelle Schützenhilfe: „Die Reih’n stehn fest geschlossen in hohem Glaubensmut“ gegen jenes „Die Fahne hoch! Die Reihen fest geschlossen!“ aus dem Horst-Wessel-Lied der SA.

K(r)ampfhafte Nostalgie

Diese alten Zeiten sind vorbei, und ob sie immer gut waren, ist eine andere Frage. Seit Ende des katholischen Milieus mit der fortschreitenden Individualisierung und autonomen Emanzipation geriet das Fronleichnamsfest in die Gefahr, in den Sog hin zu einer k(r)ampfhaften Nostalgieveranstaltung mit reichlich bemühtem Zeugnischarakter zu geraten. In der neuen Liedfassung mag das katholische Kampfbataillon zwar zum wandernden Gottesvolk geworden sein – doch niemand mag so recht noch mitwandern, eher „alles rennet, rettet, flüchtet“ weg von Gegenwartsverweigerung, die nichts mit schräger Nostalgie zu tun hat. Mehr noch: Manche diskriminierende Positionen und antipartizipative Strukturen haben das Potenzial, den Katholizismus zu einem Fall für den Kadi werden zu lassen.

Reformen stehen an

Wie schon öfter in der Kirchengeschichte stehen grundlegende Reformen ins Haus, sonst ist es auch mit dem beschworenen „auf ew’gem Stein erbauet“ nicht allzu weit her. Man komme jetzt bitte nicht mit dem Einwand: Strukturreformen seien nicht so wichtig, es geht um (Neu)Evangelisierung. Nein: Form follows function, wo das Vehikel dem Transportgut widerspricht oder es beschädigt, ist das Reden von Gott unglaubwürdig, und alles rennt und flüchtet. Und man komme bitte auch nicht mit dem Einwand, die Kirche könne sich nicht gegen Gottes Willen stellen. Nein: Das ist die Strategie aller Ideologien, die ein unfehlbares Wissen über etwas prinzipiell Unwissbares beanspruchen, das umso weniger mit Gott zu tun haben dürfte, je mehr es inhuman ist.

„Die Herrlichkeit Gottes ist der lebendige Mensch“, wusste schon Irenäus von Lyon in 2. Jahrhundert. Und man wende jetzt bitte nicht verbohrt ein, das Zitat gehe noch weiter. Richtig: „Das Leben des Menschen aber ist die Gottesschau“, doch diese darf nicht verstellt werden!

Also: Ich will nicht nur rennen und flüchten, sondern ich will retten. Guten Gewissens kann ich nur zu einer zukünftigen, an Haupt und Gliedern reformierten Kirche loyal sein. Deswegen wandere ich mit, und dafür stehe ich ein. Und Du?

Oliver Wintzek,

Pfarrer und Kooperator

in der katholischen

Seelsorgeeinheit

Johannes XXIII.