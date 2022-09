Fröhliche Tiersegnung

Bald ist es wieder so weit. Vor der Pandemie gab es sie in der katholischen Seelsorgeeinheit Ladenburg-Heddesheim schon öfter, immer in der Nähe des Festes des Hl. Franz von Assisi. Sie waren nicht unumstritten und sorgten auch bei Kirchenleuten für Diskussionen. Die Tiersegnungen. Verstärkt wurden die Differenzen durch die Entscheidung der Stadt Ladenburg, dass auch Tiere auf dem Friedhof neben ihrem Besitzer bestattet werden können. Für manche geht die Tierliebe dann doch zu weit, für andere jedoch ist das geliebte Haustier ein treuer Wegbegleiter gewesen, der würdig seine letzte Ruhestätte finden soll.

Bei den bisherigen Tiersegnungen in unserer Seelsorgeeinheit kamen Leute meistens mit ihren Hunden, Katzen, Vögeln, Schildkröten, Meerschweinchen und anderen Kleintieren. Alle waren herzlich willkommen, als unsere geschätzten Gottesdienstbesucher. Es geht um das Thema, der uns von Gott anvertrauten Schöpfung. Wir haben den Auftrag als Gärtner, diese wunderbare Natur zu nutzen, zu pflegen und bebauen. Als Christen sollen wir die Schöpfung bewahren und uns der Tiere und der Natur annehmen. Ausdrücklich hat die katholische Kirche eine Segensfeier für Tiere vorgesehen und stellt die Verantwortung gegenüber allen Lebewesen deutlich heraus.

Der wohl populärste Heilige bei den Tierliebhabern ist der Hl. Franz von Assisi. Seine Liebe zu den Tieren hat jedoch wenig mit veganer Ernährung oder sentimentaler Kuscheltiermentalität zu tun, sondern entspringt seiner Gottesbeziehung. Bei seinen Geschichten schwingen immer wieder die Friedfertigkeit und Zutraulichkeit der Tiere zu dem Menschen mit. Ein paradiesischer Zustand, wie es der Prophet Jesaja beschreibt: „Dann wohnt der Wolf beim Lamm, Kuh und Bärin freunden sich an, der Löwe frisst Stroh und der Säugling spielt am Schlupfloch der Natter.“ (vgl. Jes 11,6-8). Für ihn sind Tiere eigenständige Wesen, Teil der „göttlichen Familie“.

Damit wird deutlich, dass das Tier nicht einfach eine „Sache“ ist. Man darf einem Tier nicht ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leid oder Schaden zufügen, so steht es im Deutschen Tierschutzgesetz. Was heißt „ohne Grund“? Gibt es wirklich einen ausreichenden, plausiblen Grund, Tiere in Massentierhaltungen und Käfigen quälen zu dürfen, damit der Preis an der Wursttheke niedrig bleibt?

Die Spannung zwischen „notwendiges Nutztier“ und „geliebtes Haustier“ bleibt natürlich bestehen und sollte Grund zum Nachdenken und Handeln geben. Für Christen umso mehr, denn in der Bibel sind die Tiere am selben Tag erschaffen worden, so wie der Mensch. Letztlich entscheidet sich an der Art und Weise, wie wir Menschen mit den Tieren umgehen, wie es um unsere eigene Menschlichkeit bestellt ist. „Wer Tiere nicht mag, der kann auch Menschen nicht lieben“, hört man immer wieder sagen.

So kann die Tiersegnung und das „Verhältnis Mensch-Tier“ zu einem Ausdruck gelebter christlicher Verantwortung gegenüber der Schöpfung verstanden werden. Vor allem ist sie aber auch immer ein fröhlicher Gottesdienst, der den Menschen die Freude am Leben, an den Tieren und den Glauben vermittelt.

Wenn Sie mir Ihre Ansicht über Tiersegnungen schreiben möchten, so bin ich darauf gespannt und freue mich darüber.

Diakon Tomas Knapp, Katholische Kirchengemeinde Ladenburg-Heddesheim