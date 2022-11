In so ungewöhnlichen Rahmen hat sie noch nie zur Schere gegriffen: Sabine Klotz, Friseurmeisterin und bekannt als Kinderfriseurin „Pippi“, beteiligte sich an der Aktion „Frisur gegen Geschichte“ zum bundesweiten Vorlesetag, initiiert von Autor Danny Beuerbach vom Buch „Der magische Friseur“. Im Hauptbahnhof schnitt sie allen Kindern kostenlos die Haare, die ihr etwas vorlasen. „Eine coole Aktion, das war mal etwas anderes“, so Sabine Klotz, „wann bekommt man schon einmal etwas vorgelesen, während man arbeitet“. In ihrem Salon würden die Kinder meist Videos schauen oder Bücher lesen – jedoch still. Dabei seien „Minnie Maus“, „Conni geht zum Friseur“ und „Feuerwehrmann Sam“ die Lieblingstitel. Ab sofort ist sie immer freitags von 15.30 Uhr bis 18 Uhr auf dem Märchenwald zum Kinderschminken. Der Erlös geht an den sechsjährigen Sebastian aus Mannheim, der zum zweiten Mal Leukämie hat. pwr

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1