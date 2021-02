Mannheim. Sie macht die Haare schön. Ab 1. März darf das Kerstin Bäumer endlich wieder. „Die Termine in den ersten beiden Wochen sind großteils schon ausgebucht“, sagt die Feudenheimer Friseurin und zeigt ihren gut gefüllten Kalender: „Alles Stammkunden.“ Wer noch nie bei ihr gewesen sei, müsse sich mit einem späteren Zeitpunkt begnügen. Um die nötigen Mindestabstände einzuhalten und nach jedem Haarschnitt zu desinfizieren, könne sie pro Tag auch nur deutlich weniger Kunden bedienen als vor Corona.

Nur mit medizinischen Masken Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten haben am vergangenen Mittwoch entschieden, die Friseurstudios ab dem 1. März wieder öffnen zu lassen. Zur Begründung heißt es in dem Beschluss: „Vor dem Hintergrund der Bedeutung von Friseuren für die Körperhygiene und der bereits seit Längerem bestehenden Schließung scheint es erforderlich, die Inanspruchnahme zu ermöglichen, da erhebliche Teile der Bevölkerung, insbesondere ältere Menschen, auf diese angewiesen sind.“ Als Bedingungen für eine Öffnung werden Hygieneauflagen, die Steuerung des Zutritts mit Reservierungen sowie die Nutzung medizinischer Masken genannt.

Zu denjenigen, die sich gleich nach der in Berlin beschlossenen Öffnung der Friseurstudios um einen Termin bemüht haben, gehört Sabine Meißner. „Ich habe meine Friseurin einfach mal per Whatsapp angeschrieben“, erzählt die Buchhändlerin. Zum Glück sei in dem Laden in der Schwetzingerstadt dann für 8. März noch etwas frei gewesen.

Nur per Festnetz

Damit hätte sie bei Kerstin Bäumer keinen Erfolg gehabt. Nach der Entscheidung von Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten ist sie „direkt aus Whatsapp raus“. Termine vergibt sie ausschließlich per Festnetz im Laden, weil nur dort der Kalender ausliegt. Sonst besteht die Gefahr, dass ihre Mutter – die ebenfalls im Feudenheimer „Haarstudio am Eck“ arbeitet – parallel Anfragen annimmt. Dazu gibt es jetzt jeden Tag feste Telefonzeiten. Bei einigen anderen Friseurläden in Mannheim waren zuletzt nur Bandansagen zu hören, eine Terminvergabe sei erst zu Wochenbeginn wieder möglich.

Lia Jansenberger-van der Ploeg hat sogar schon am vergangenen Dienstag einen Termin gemacht – „also absichtlich vor den Corona-Beratungen in Berlin, damit ich dem großen Ansturm entgehe“. Weil da noch nicht klar war, wann die Studios öffnen dürfen, hat sie sicherheitshalber erst für den 11. März reserviert. „Bis dahin muss ich meinen Kopf aushalten“, scherzt die Niederländisch-Dozentin an der Mannheimer Abendakademie.

Der Zentralverband des deutschen Friseurhandwerks hatte vergeblich auf eine Öffnung bereits am 15. Februar gedrängt. In der Videokonferenz plädierten dann die Ministerpräsidenten angeblich für den 22. Februar, doch Merkel soll sich quer gestellt und auf den 1. März gepocht haben – womöglich als Ausgleich für ihre Zugeständnisse im Bereich Schulen und Kitas. Klingt ein bisschen wie auf dem Basar.

Im Fernsehen wurde die Kanzlerin kürzlich auf ihr gepflegtes Haar angesprochen und gefragt, wer sich darum kümmere. Merkel antwortete, sie werde da von einer Assistentin unterstützt. „Wir halten natürlich alle sanitären Bestimmungen ein.“

Dass die Regierungschefin noch professionell frisiert aussieht, dafür hat der Mannheimer Friseur-Innungschef Salvatore Jaci Verständnis. „Bei TV-Moderatoren habe ich das auch. Aber was ist mit den ganzen Fußballern?“, fragt Jaci und scherzt: „Vielleicht haben die ja alle eine Cousine, die Friseurin ist.“

Auch Kerstin Bäumer ist nach eigenem Bekunden schon von einigen Kunden gefragt worden, ob sie ihnen nicht vielleicht daheim die Haare schneiden könne. Aber das ist ja verboten. Sie findet es indes „sehr auffällig“, dass beim Lockdown im Frühjahr 2020 sehr viel mehr Menschen mit überlangen Haaren zu sehen gewesen seien als jetzt.

Noch keine Hilfen vom Bund

Von den angekündigten Finanzhilfen der Regierung habe sie noch keinen Cent gesehen, sagt die Feudenheimerin. Vor allem das ausgefallene Weihnachtsgeschäft sei „die Vollkatastrophe gewesen“. Nun freue sie sich zwar, ab März endlich öffnen zu können und ihre Kunden wieder zu sehen. Auf der anderen Seite würden speziell die ersten Wochen „kein Zuckerschlecken“. Wie körperlich anstrengend die Arbeit von morgens bis abends nach der Öffnung sei, wisse sie noch vom letzten Mal.

Aber wenn Bäumer an die Kosmetikerin ein paar Häuser weiter denkt, „habe ich ein schlechtes Gewissen: Die musste sechs Wochen vor uns schließen und bleibt immer noch zu.“ Das sei einfach ungerecht.