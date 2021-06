Frische Sounds auf der Seebühne

Mannheim. Die Hitze des Tages weicht langsam einer lauen Sommernacht. Die Seebühne des Luisenparks zählt unbestritten zu den schönsten Veranstaltungsstätten in Mannheim. Im Rahmen der Reihe „Jetzt erst recht – Das Kulturfestival“ sind am Freitagabend Laura Lato und Engin mit ihren Bands auf der Bühne gestanden. Die Studierende der Popakademie haben die knapp 100 Zuschauer unter freiem Himmel mit frischen Sounds, Stimmgewalt und tiefgründigen Texten unterhalten.

„Nice, dass Ihr heute hier seid“, sagt Engin Devekiran alias Engin und lächelt erfreut. Zusammen mit Gitarrist Max Clouth, Bassist David Knevels, und Schlagzeuger Jonas Stiegler eröffnet der Sänger mit dem dunkelblonden Wuschelkopf das Konzert. Er startet mit „Zeit allein“, einem Rocksong, der an die Ära der 60er Jahre erinnert. Überhaupt lässt sich Engin gern stilistisch von den 60er und 70er Jahren inspirieren. Mal fließen psychedelische Klänge a la „The Doors“ in seine Songs ein. Dann mixt er orientalische Musikelemente mit flotten Sambarhythmen, wodurch die Lieder viel sommerliches Flair verbreiten.

Doch Engin hat auch eine nachdenkliche Seite, die sich in seiner Musik wiederspiegelt. Die Ballade „Rose“ ist alles andere als ein romantischer Song über die Königin der Blumen, sondern handelt von Herzschmerz und geplatzten Träumen. „Walzer ohne Wien“ hat er für eine Bekannte in einer unglücklichen Beziehungen geschrieben. Mit dem rockigen „Halb“ setzt sich der Deutsch-Türke mit seinen Wurzeln auseinander. Den Coverversionen von „Resimdeki gözyaşları“ und „Baby one more time“ verleiht er seine individuelle Note.

Die Songs von Laura Lato sind mitreißend und machen Lust aufs Tanzen. Stilistisch bewegt sich die 26-Jährige zwischen Dua Lipa und Glasperlenspielen, behält aber ihren Originalität bei. „Lieblingsshirt“ ist eine Abrechnung mit ihrem untreuen Ex während „Deadline“ ein Liebeslied mit viel Humor ist. Begleitet wird die Sängerin mit der kraftvollen Stimme von Maximilian Götte (Bassist), Leon Dorn (Schlagzeug), Leon Rothkopf (Keyboard) und Marlon Meininger (Gitarre).

Die gebürtige Hannoveranerin widmet sich auch ernsten Themen. „Astronautinnen“ ist ein Song voller Frauenpower. „Sexismus ist ein Thema, über das wir sprechen müssen“, sagt sie fest bevor sie mit „Links rein, rechts raus“ sexistische Baggersprüche anprangert. Bei dem melancholischen „Blind“ tritt sie ein wenig auf die Bremse – und verabschiedet sich damit vom Publikum.