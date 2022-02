Friedliche Proteste

Am Montag sind in Mannheim wieder mehrere Hundert Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Die Demonstrationen liefen friedlich ab. Wie die Polizei mitteilte, waren zwei verschiedene Gruppen in der Innenstadt unterwegs. An dem angemeldeten Aufzug der Offenen Gesellschaft Kurpfalz nahmen rund 340 Personen teil. Die Beamtinnen und Beamten konnten keine besonderen Vorkommnisse feststellen.

Zusätzlich waren rund 220 sogenannte „Spaziergänger“ in der Innenstadt unterwegs. Auch diese Gruppe demonstrierte friedlich und hielt sich nach Angaben der Polizei weitgehend an die geltenden Regeln: Rund 80 Prozent der Demonstrierenden trugen einen Mund-Nasen-Schutz oder hielten die Abstände zu anderen Personen ein. Laut Polizei nimmt die Zahl der Teilnehmenden an den Demos in der Mannheimer Innenstadt inzwischen ab. sapo

